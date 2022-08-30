陳時中今發布社福政策 柯文哲：寧可政策跳票

民進黨台北市長參選人陳時中今發布五大方向「社福政策」，包括坐月子補貼、1500元藝遊券。台北市長柯文哲今天說，他寧可政策跳票，因為國家的錢就這麼多，不跳票才可怕。

陳時中的社福政策包括愛兒台北、青年台北、樂齡台北、溫暖台北，以及療癒韌性台北，提供彈性日夜臨托、坐月子補貼3萬6000元，增加公幼名額，以及每年提供6到18歲1500元藝遊券，身心健康平衡發展。

議員王欣儀下午在議會問柯文哲陳時中的政策會不會跳票，柯文哲說他寧可跳票，他說台北市總預算一千七百多億元，怎麼花都可以，但花這個就有其他地方的支出減少，預算都可以，但國家錢就這麼多，所以不跳票才可怕，表示不知道在哪裡「切一塊」，不然就是舉債，只有這兩條路。

台北市社會局長周榆修說，最近注意到各方陸續提出政策，估算一下單獨每項預算都破億元，陳時中提出的政策大部分都在社會局現有的基礎上，他們都在做，但陳時中今天提出的政策是一筆比較大的開銷，特別是藝遊券。