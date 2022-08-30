一個月兩州長！美國亞利桑納州長今來台 將見蔡總統、半導體業者

外交部表示，繼日前美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）來台後，今天再有一位美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）率團來台訪問，是今年8月間訪問我國的第2位美國州長。

杜希將會見蔡英文總統、外交部長吳釗燮等人，參加由經濟部及中華民國對外貿易發展協會共同主辦的「美國商機日」活動，並將會晤我國半導體相關產業業者及設有半導體學院的大學代表，深化雙方在高科技產業及相關領域產學的合作與交流。

外交部表示，對杜希州長率團來訪表達誠摯歡迎，亞利桑納州與我方經貿關係密切，台灣有超過百家企業在亞利桑納州進行投資，主要從事半導體、航太、電子零組件、電腦設備及相關服務業，我方相信此行能進一步提升台灣與亞利桑納州的各項合作機會，並深化台美互惠互利的夥伴關係。