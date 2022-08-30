陳光復登記參選澎湖縣長端牛肉 老人全口假牙補助4萬

民進黨澎湖縣長提名人陳光復今日在立委楊曜、趙天麟、王定宇陪同下前往選委會登記參選。陳光復表示，若順利當選將編預算補助澎湖65歲以上長輩裝假牙，全口假牙4萬元、半口假牙2萬，另要利用廢棄軍營蓋社會住宅，吸引年輕人在澎湖就業及生活。

陳光復曾任澎湖縣長，4年前尋求連任時敗給國民黨現任縣長賴峰偉。下屆縣長選舉，國民黨提名賴峰偉、民進黨提名陳光復，除藍綠各推人選外，另有馬公市長葉竹林以無黨籍身分參選，至少3人參選。陳光復今天率先完成登記，賴峰偉明日委託競選幹部送件登記，葉竹林則預定9月1日登記。

除澎湖在地立委楊曜外，台南立委王定宇及高雄立委趙天麟兩人跨海力挺，今早陪同陳光復完成登記。陳光復提出老人假牙福利政策，他指出，若順利當選，將會補助老人全口假牙4萬元、半口2萬，另要利用廢棄營區蓋社會住宅，吸引年輕人在澎湖就業，讓交通與醫療更進步。

陳光復強調，年底選舉澎湖有相當大的機會翻轉，他也矢言光復澎湖，好好照顧縣民。