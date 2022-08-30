蔣萬安稱「只有雙腳」 陳時中批：不重視資源看輕自己

國民黨台北市長參選人蔣萬安在社群平台發文，表示自己只有雙腳，沒有豐沛的行政資源與選舉經費。民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時回應，他還有立委、國民黨籍，對他所擁有的資源完全不重視，「我想他是看輕自己，把自己做小了」

陳時中今發布社福政策，會後受訪時表示，蔣萬安有雙腳，加上立法委員、國民黨籍，他對自己的資源完全不重視，「我不知道他以後選上台北市長後，取得資源，是不是還跟大家說，說自己只是市長什麼都沒有，所以什麼都沒辦法做？」

陳時中指出，他現有的，是一個國民黨提名的，國民黨是悠悠大黨，國民黨長期以來培育了很多的人，除非這些人都跟她不好，否則這都是寶貴的資源，他還是立法委員，他現在還覺得說他現在只有兩隻腳，他是看清了自己，把自己也做小了。