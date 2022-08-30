反貪腐公約二次國家報告 蘇貞昌親向國際審查委員致謝

聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議今登場，這次邀請來自秘魯、美國、紐西蘭、韓國及澳洲共5位國際專家，協助審查這次的國家報告，行政院院長蘇貞昌也率領包括政務委員羅秉成、主辦機關法務部部長蔡清祥等各部會首長，向不畏疫情和不遠千里而來的專家們親自致謝。

蘇貞昌致詞時表示，台灣雖不是聯合國會員國，仍願意對國際展現反貪腐決心，唯有落實反貪腐，政府才有行政效率、司法正義，讓人民感受公平和溫暖。因此他相當感謝審查委員們在第一次審查的肯定和建議，台灣政府將持續透過法制修改、機關設置、政策訂定及預算分配等行動，展現用廉能接軌國際、立足世界的決心。

蘇貞昌指出，2022年國際透明組織公布的2021年全球「清廉印象指數」（CPI），台灣獲得第25名的成績，但台灣政府不會以此自滿，期待藉由這次審查會議，借重審查委員的國際視野和寶貴經驗，讓不足之處再能精進，也讓國際社會看見台灣反貪腐的努力與進展。

這次國際審查委員會主席伍格式也肯定台灣反貪腐表現，認為台灣非聯合國正式成員，卻願意採取最高標準，自主遵守聯合國反貪腐公約，可見政府的高度決心，且與學界、公民社會互動下，反貪成果更甚聯合國反貪腐公約締約國。