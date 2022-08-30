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陳其邁忙市政不分心 委由革命情感的退休秘書長代登記

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府前秘書長楊明州今年元月退休，打包物品中，有一張陪伴楊明州24年的竹蓆躺椅，充分展現楊念舊、質樸一面。這張躺椅後來交接給他昔日辦公室幕僚王室舜。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州今年元月退休，打包物品中，有一張陪伴楊明州24年的竹蓆躺椅，充分展現楊念舊、質樸一面。這張躺椅後來交接給他昔日辦公室幕僚王室舜。本報資料照片

高雄市長陳其邁好整以暇拚連任，把握分秒拚市政，也讓選戰降溫。陳其邁今透露，明天會委託一位亦師亦友對象幫忙代登記，這人就是今年元月剛退休的市府秘書長楊明州。找楊明州當分身代登記，凸顯楊在陳其邁心中分量與信任感，似乎預告楊明州距重出江湖不遠了。

楊明州說，他退休8個月過著平淡生活，和妻子一起照顧家中15歲瑪爾濟斯犬，也享受含飴弄孫的天倫之樂。是否重新復出或加入選戰團隊，楊明州說，一定會支持陳其邁拚連任，就是以當志工角色幫忙，職務不是重點。

據了解，陳其邁會找楊明州幫忙代登記，是前陣子楊明州回市府與陳其邁敘舊，兩人談話過程中，楊明州告訴市長「有需要我幫忙的事，隨時交付一聲」，陳其邁當下馬上說出「那你幫忙我去登記好了」，因此敲定這次代登記默契。

楊明州和陳其邁有革命情感，2005年陳其邁當代理市長時期，楊明州在工務局服務。楊明州退休後，也曾以志工身分，為防疫團隊探班打氣，與市府連結仍深。

楊明州深獲陳其邁信賴，他善於協調，過去他在市府服務時期，常扮演溝通橋梁，是敢在市長面前提建議、說真話的重要幕僚。

楊38年公務生涯經歷11任市長，從基層公務員到代理市長，每個角色都盡心盡力，今年1月16日將屆齡退休，他退休前夕依然清晨7點多就進市府準備晨會，永不懈怠精神讓同事欽佩。

楊明州當公務員38年，共事過11位高雄市長，包含他「自己」。他生活簡單、自律，每天上午7點40分一定進辦公室，會自己提水擦桌子，數十年如一日，不曾遲到，上班時帶著妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。

「生活簡單少應酬，精力全在工作！」楊明州說，自己帶午餐好處是，可以快速解決一餐，將時間、心力投注在工作。

退休後依然過著平淡生活，騎機車代步，沒太高物慾，也不愛追求美食等享受，楊明州說，現在生活重心是做家事、照顧老狗，張羅家中狗狗餐食時間，比準備自己三餐還費心。

高雄市政府前秘書長楊明州當公務員38年，他生活質樸，上班時會帶妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州當公務員38年，他生活質樸，上班時會帶妻子準備的「十榖米粥」，中午再配一顆滷蛋、一道蔬菜就打發一餐，鮮少應酬。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州（左）今年元月退休，他明天將代替高雄市長陳其邁到選委會登記，展現兩人好默契。本報資料照片
高雄市政府前秘書長楊明州（左）今年元月退休，他明天將代替高雄市長陳其邁到選委會登記，展現兩人好默契。本報資料照片

楊明州 陳其邁 高雄市長

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