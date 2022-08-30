高端炒股、施壓3+11 藍批防疫政策

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

政府維護高端股價，疫苗資訊封存30年，封住高端黑箱！國民黨文傳會副主委王鴻薇30日表示，只要政府宣布疫苗政策，高端股價就會巨幅的波動，這根本是明目張膽的炒股，呼籲地檢署儘快調查；國民黨桃園市議員參選人凌濤說，桃園市長鄭文燦在「3+11」事件前後說法不一，試圖掩蓋防疫決策的失誤。

高端疫苗無認證、無人打

疫苗資訊封存30年事件鬧得沸沸揚揚，王鴻薇指出，此次要繼續揭發前衛福部長陳時中，不該將重要的疫苗採購資訊封存30年，而且當立法委員要調閱資料時，還需要經過刪減才能供委員調閱，她質問「這背後到底藏著不可告人的祕密？」

她強調，「只有一個原因可以解釋，就是為了護航高端採購黑箱作業」。王鴻薇說，高端號稱政府的「國家疫苗隊」，但至今還沒得到WHO的認證，後續更因為無人接種，而報廢200萬劑，浪費了國家公帑。

王鴻薇指出，高端股價在政府宣布疫苗政策時，都會出現巨幅的波動，如行政院「會吃下國產疫苗的產能」，高端股價就出現飛漲；高端在公佈政府500萬劑疫苗採購計畫後，更出現連續七天漲停板。她強調，金管會相關資訊移送地檢署6次，但遲遲沒有進度，痛批「政府與高端聯合，明目張膽的炒股」，呼籲地檢署趕緊辦理。

桃市前後說法不一

指揮中心去年4月放寬機組員檢疫規定至「3+11」後，多名華航貨機機師都確診新冠肺炎，更與後續萬華群聚事件的病毒株基因定序相同，造成全台8百多人染疫身亡，但關鍵的「3+11」決策會議記錄卻遲遲沒有公開。

凌濤指出，桃園市長鄭文燦曾回應，自己並非「3+11」的決策者，但調閱資料後發現，曾表示，市府會考量飛安、勞權與疫情等狀況，「發函」給指揮中心及交通部。但在「3+11」造成防疫破口後，桃園市府馬上改口，沒有討論過3+11的事情，事後「更無發函」給中央，這種說法前後說法不一的狀況，形同欺騙民眾。

王鴻薇補充說，「3+11」造成防疫破口，奪走800多條寶貴的人命，卻沒有人負責，立委范雲繼續當不分區立委，鄭文燦持續進行輔選，陳時中更搖身一變成為台北市長候選人，監察院也是從輕發落，呼籲民眾能在今年選舉「給他們一個教訓」。

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