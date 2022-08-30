現身新北選委會沒參選市長 蔡壁如：新興政黨資源有限

各地參選人登記持續，今天民眾黨立委蔡壁如至新北選委會，陪同黨籍議員參選人張凱鈞及王如意登記，外界好奇她怎沒登記參選新北市長，他回應，新北是全國最大行政區，民眾黨作為新興政黨資源有限，雖然沒有市長參選人，但主席柯文哲及立委們都可協助黨籍議員參選人，至於黨員要支持哪黨市長參選人，都持開放態度。

蔡壁如說明，新北是全國最大行政區，過去有在規畫而最後沒有參選的最大原因，主要是民眾黨是新興政黨，所有行政能力跟經費上沒有辦法去支援那麼多縣市，目前縣市包括台北、桃園、新竹及宜蘭等都有參選，這對於新興政黨來說就是好好把北台灣聯防區域選戰打好，就是踏出成功的第一步。

蔡壁如指出，雖然新北沒有市長參選人，但因為新北跟台北非常近，只要有時間，主席柯文哲或黨籍立委都可以很快做支援，參選人有需求都可以提出，黨籍委員們會一起來努力。

蔡壁如提到，對於國民黨或民進黨的新北市長參選人，民眾黨還是採取開放態度，且民眾黨本來就是柔性政黨，對黨員很多事情都採取開放。柯文哲跟新北市長侯友宜過去都還沒當市長時就是好朋友，再加上雙北之間常在議題上有論壇，包含交通、捷運、建設及河域治理等，所以雙北合作的機會相當多，本來就都是好朋友。至於兩人2024會有怎樣的關係，現在說都還太早，會先把眼前的仗打好。

民眾黨新北市大新店區議員參選人張凱鈞表示，新店的安坑地區過去常被忽略，自己也在安坑設服務處以表重視，另外石碇坪林地區也因為人口少，就遭現任議員們忽視，自己不為選票，只想把事情做好。民眾黨新北市中和區議員參選人王如意也說，要打破藍綠，民眾黨將以專業為民發聲。