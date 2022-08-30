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批陳時中未依法公布疫苗採購價格 藍黨團擬反制預算

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團今舉行記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今舉行記者會。圖／國民黨團提供

國民黨立院黨團今上午舉行記者會續追新冠疫苗採購價格，黨團總召曾銘宗指出，立法院長游錫堃去年主持特別預算協商時，他們提案依照「傳染病防治法」要求在疫苗交貨完2個月後公開會議詳細記錄，衛福部卻未依立法院決議辦理；若仍不提供，下會期國民黨將反制衛福部預算審查。

根據「傳染病防治法」第27條，疫苗基金運用於新增疫苗採購時，應依據中央主管機關傳染病防治諮詢會建議項目，依成本效益排列優先次序，並於次年開始編列經費採購。其相關會議應錄音，並公開其會議詳細紀錄。

曾銘宗指出，去年他提案要求依法，相關資料在疫苗交貨完成2個月，要函覆財政委員會。在協商預算時，民進黨立院黨團總召柯建銘原本要求保留提案，經國民黨堅持，時任衛福部長陳時中也接受；但是到現在也不做。

國民黨團書記長李德維說，陳時中不要以為船過水無痕，用話術應付在野黨團，現在就可翻臉不認帳。衛福部長真正負責任的態度，就是趕快公布採購細節，不只陳時中，接下來會期，衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝，國民黨都會繼續追下去。

國民黨立委費鴻泰表示，去年7月19日衛福部通過高端EUA，當時21位審查委員，15人有條件通過，並要求一年內繳交疫苗保護效益報告。他們在一年後舉行記者會，食藥署長吳秀梅還嗆，7月底才要公佈，時間還未到。衛福部8月23日回文，依藥事法第40條之1規定，屬廠商營業秘密的資料，應保密之。

費鴻泰批評，什麼時候這個國家只要碰到蔡英文總統、陳時中，應該被公開、攤在陽光下審視的統統成為保密，問他的時候又變成保存，不誠實的人做事，令人厭惡。

中央流行疫情指揮中心日前在記者會首度公布疫苗採購價格，平均一劑花費新台幣765元。遭藍營質疑，指揮中心只公布均價，就是用低價疫苗來拉低均價。

美麗島電子報董事長吳子嘉日前指控，疫苗採購合約為何封存30年？一定是陳時中買的數字跟這個差很大，不然怎麼會不公開，「我公開講蘇貞昌跟陳時中買的價格跟郭台銘差一億美金，我拿到郭台銘價格，比對下價差一億美金。」

曾銘宗說，過去他長期在財政單位服務，政府用公帑買疫苗，價格卻不能公開，百思不解。為何慈濟、台積電、鴻海都可以公布細節，政府卻說合約規範機密，衛福部長做事不清不楚，有沒有人拿佣金，請出來講清楚說明白。

新冠疫苗 衛福部 陳時中

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