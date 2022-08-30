蔡英文：專制政權壓迫宗教自由規模達前所未有的程度

蔡英文總統今出席2022年區域宗教自由論壇致詞時表示，專制政權壓迫宗教自由的規模達到前所未有的程度，但人權和平等都是台灣人珍視的價值，台灣致力於保護台灣及推進國外的宗教自由，相信國家可以透過捍衛宗教自由，擁抱不同思想、知識的多樣性，來實現繁榮與發展。

蔡英文也提到，台灣在2020年成為「國際宗教自由聯盟」觀察員，也持續透過捐助美國國務院的國際宗教自由基金等方式，幫助全世界受到宗教迫害的人，台灣的願景就是創造一個沒有人會因其信仰而受到壓迫的世界。

2022年區域宗教自由論壇由台灣民主基金會與美國在台協會(American Institute in Taiwan)和外交部共同舉辦，今年論壇邀請印太地區宗教自由倡議者交流經驗，共同關心於威權體制下因信仰受壓迫的個人及團體。台灣民主基金會董事長游錫堃、外交部長吳釗燮及美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人都出席。

游錫堃致詞也表示，相信唯有保障宗教自由，才是讓社會更加穩定與繁榮，在台灣多元宗教和諧共存的景象是生活中的常態，台灣人口兩千三百萬人，據統計有道教、佛教、基督教等22種不同宗教，宗教場所的平均密集程度比便利商店還高三倍，這也表示，臺灣一直致力於保障所有人選擇宗教信仰的權利，當然也包含了選擇無信仰的自由。