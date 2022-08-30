聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文：專制政權壓迫宗教自由規模達前所未有的程度
蔡英文總統今出席2022年區域宗教自由論壇致詞時表示，專制政權壓迫宗教自由的規模達到前所未有的程度，但人權和平等都是台灣人珍視的價值，台灣致力於保護台灣及推進國外的宗教自由，相信國家可以透過捍衛宗教自由，擁抱不同思想、知識的多樣性，來實現繁榮與發展。
蔡英文也提到，台灣在2020年成為「國際宗教自由聯盟」觀察員，也持續透過捐助美國國務院的國際宗教自由基金等方式，幫助全世界受到宗教迫害的人，台灣的願景就是創造一個沒有人會因其信仰而受到壓迫的世界。
2022年區域宗教自由論壇由台灣民主基金會與美國在台協會(American Institute in Taiwan)和外交部共同舉辦，今年論壇邀請印太地區宗教自由倡議者交流經驗，共同關心於威權體制下因信仰受壓迫的個人及團體。台灣民主基金會董事長游錫堃、外交部長吳釗燮及美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人都出席。
游錫堃致詞也表示，相信唯有保障宗教自由，才是讓社會更加穩定與繁榮，在台灣多元宗教和諧共存的景象是生活中的常態，台灣人口兩千三百萬人，據統計有道教、佛教、基督教等22種不同宗教，宗教場所的平均密集程度比便利商店還高三倍，這也表示，臺灣一直致力於保障所有人選擇宗教信仰的權利，當然也包含了選擇無信仰的自由。
孫曉雅致詞時則說，宗教自由是美國最深刻的價值觀之一，當每個人選擇實踐信仰的權利受到尊重時，人們對社區做出充分貢獻、社會也更好，而台灣是一直是共同民主價值堅定的捍衛者，當然也包括宗教自由，政府保證信仰的法定權利，民間信仰團體也十分活躍，美國將持續與台灣合作，強化與保障印太宗教自由。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言