快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文：專制政權壓迫宗教自由規模達前所未有的程度

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
蔡英文總統(圖中)今出席2022年區域宗教自由論壇致詞時表示，專制政權壓迫宗教自由的規模達到前所未有的程度。圖／立法院長游錫堃辦公室提供
蔡英文總統(圖中)今出席2022年區域宗教自由論壇致詞時表示，專制政權壓迫宗教自由的規模達到前所未有的程度。圖／立法院長游錫堃辦公室提供

蔡英文總統今出席2022年區域宗教自由論壇致詞時表示，專制政權壓迫宗教自由的規模達到前所未有的程度，但人權和平等都是台灣人珍視的價值，台灣致力於保護台灣及推進國外的宗教自由，相信國家可以透過捍衛宗教自由，擁抱不同思想、知識的多樣性，來實現繁榮與發展。

蔡英文也提到，台灣在2020年成為「國際宗教自由聯盟」觀察員，也持續透過捐助美國國務院的國際宗教自由基金等方式，幫助全世界受到宗教迫害的人，台灣的願景就是創造一個沒有人會因其信仰而受到壓迫的世界。

2022年區域宗教自由論壇由台灣民主基金會與美國在台協會(American Institute in Taiwan)和外交部共同舉辦，今年論壇邀請印太地區宗教自由倡議者交流經驗，共同關心於威權體制下因信仰受壓迫的個人及團體。台灣民主基金會董事長游錫堃、外交部長吳釗燮及美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人都出席。

游錫堃致詞也表示，相信唯有保障宗教自由，才是讓社會更加穩定與繁榮，在台灣多元宗教和諧共存的景象是生活中的常態，台灣人口兩千三百萬人，據統計有道教、佛教、基督教等22種不同宗教，宗教場所的平均密集程度比便利商店還高三倍，這也表示，臺灣一直致力於保障所有人選擇宗教信仰的權利，當然也包含了選擇無信仰的自由。

孫曉雅致詞時則說，宗教自由是美國最深刻的價值觀之一，當每個人選擇實踐信仰的權利受到尊重時，人們對社區做出充分貢獻、社會也更好，而台灣是一直是共同民主價值堅定的捍衛者，當然也包括宗教自由，政府保證信仰的法定權利，民間信仰團體也十分活躍，美國將持續與台灣合作，強化與保障印太宗教自由。

蔡英文總統今出席2022年區域宗教自由論壇致詞時表示，專制政權壓迫宗教自由的規模達到前所未有的程度。記者程遠述／攝影
蔡英文總統今出席2022年區域宗教自由論壇致詞時表示，專制政權壓迫宗教自由的規模達到前所未有的程度。記者程遠述／攝影

民間信仰 美國在台協會 台灣人

延伸閱讀

蔡英文總統接見 瓜地馬拉外交部長：將永遠支持台灣

蔡英文總統出席印太地區公民社會對話

美職大都會台灣日 蔡英文、彭政閔同框現身

昔挺游錫堃現為侯友宜站台疑遭拔樁 林佳龍這樣解釋

相關新聞

看代理師被壓榨的「協行失速列車」 教部別再當慣老闆

今天是中小學開學日，不少學校還找不足代理、代課教師。代理教師的困境存在多年，除了許多縣市仍未給滿1年12個月薪水之外，讓代理教師們炸鍋的還有「協行」壓榨。許多代理教師被「凹」兼任協行，協助組長等行政人員做事，卻沒有行政加給、沒有減課、沒有積分、沒有特休，有些協行甚至被要求要晚上8點下班。這一列代理教師「協行失速列車」，一旦上了車，代理教師們只能隱忍配合？

郭董起手式／捐千萬又轟官...郭台銘再戰2024？兩大前提曝光

8月22日發生在台南的殺警震驚社會，隨即引發死刑存廢、外役監、警械使用規定等多面向議題討論。鴻海集團創辦人郭台銘26日宣布各捐500萬元給兩名殉職員警家屬，批評此案離譜荒謬，點名內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥負責下台。此舉引發一連串政治與輿論效應，政壇高度關切郭台銘此番出手，是否為他2024總統大選再復出的起手式。

反貪腐公約二次國家報告 蘇貞昌親向國際審查委員致謝

聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議今登場，這次邀請來自秘魯、美國、紐西蘭、韓國及澳洲共5位國際專家，協助審查這次...

陳其邁忙市政不分心 委由革命情感的退休秘書長代登記

高雄市長陳其邁好整以暇拚連任，把握分秒拚市政，也讓選戰降溫。陳其邁今透露，明天會委託一位亦師亦友對象幫忙代登記，這人就是...

中國無人機頻擾 綠委：認知作戰要讓民心浮動

中國民用無人機近期多次到金門軍方營區拍攝，引發各界關切。民進黨立委郭國文今天說，這是認知作戰；民進黨立委林靜儀表示，這是...

唐鳳：成立數位部是朝野共識 日後定會接受立院監督

數位發展部上周六正式掛牌上路，不過數位部在掛牌之際也遭外界關注該部會的預算金額與人員聘僱問題，對此，數位部長唐鳳表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。