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蔡英文總統接見 瓜地馬拉外交部長：將永遠支持台灣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
瓜地馬拉外交部長步卡羅29日清晨搭機來台訪問，他表示，此次不顧任何挑戰、威脅仍堅持訪台，就是支持台灣最有力的例子。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉外交部長步卡羅29日清晨搭機來台訪問，他表示，此次不顧任何挑戰、威脅仍堅持訪台，就是支持台灣最有力的例子。記者黃仲明／攝影

蔡英文總統今天在總統府接見我國友邦瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro），蔡總統表示，感謝瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）領導的政府，始終堅定支持台灣。步卡羅則表示，他特別率團聲援中華民國台灣政府及人民，「瓜地馬拉將永遠支持台灣。」

蔡總統表示，中華民國台灣是步卡羅上任後亞洲之行第一個到訪的國家，大家的到來充分展現出台灣與瓜地馬拉深厚的情誼。瓜地馬拉是台灣在中美洲重要友邦，雙方共享民主自由價值，也持續在各領域深化交流。自從「台瓜自由貿易協定」生效以來，兩國經貿往來有很大進展。

蔡總統提到，這幾年面對疫情挑戰，瓜地馬拉對台灣出口依然呈現上升趨勢，尤其是瓜地馬拉出產的海鮮、咖啡及冷凍酪梨等，這些優質產品都受到台灣人民喜愛。現在全球進入後疫情時代，台灣會持續和瓜地馬拉攜手合作，加強推動經濟轉型及婦女賦權等計畫，為雙邊人民創造更多福祉。

蔡總統也說，藉著今天的機會，她要感謝賈麥岱領導的瓜地馬拉政府，始終堅定支持台灣。這個月初，當台灣面對中國在台海周邊的軍事威脅，瓜地馬拉在第一時間發表聲明，呼籲各國政府，共同防範任何危及和平的情況。瓜地馬拉長期在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，這些溫暖又堅定的舉動，都讓台灣非常感動。

蔡總統也說，上個月，步卡羅陪同賈麥岱前往烏克蘭前線，以具體行動展現對烏克蘭的支持。此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，在民主陣線的盟友，應該為了維護區域和平穩定及守護民主自由的生活方式，共同持續合作。今天在座的貴賓都是台灣誠摯的好朋友，期待台灣和瓜地馬來讓關係更深化緊密，為兩國創造更多繁榮。

步卡羅隨後致詞時表示，瓜地馬拉和中華民國台灣自建交以來，一直發展友好的合作關係，相信兩國關係一直建立在相互尊重、友好及友誼的堅定基礎之上，也因此今天他率團來台，想要聲援中華民國台灣政府與人民，堅信任何衝突當前，都有必要進行對話。瓜地馬拉將永遠支持台灣，瓜地馬拉對和平、主權、領土完整等原則有堅定信仰，瓜地馬拉堅信人民有權利享受和平生活，和平生活不容交換，國家主權更是如此。

步卡羅說，瓜地馬拉不僅是在言語上，更用具體行動，透過合作及經貿交流向全世界證明與台灣友好的邦誼。誠如蔡總統提到，瓜國有許多深具潛力的產品可以外銷到台灣，兩國人民可以透過桌上美食團結在一起，同時他感謝台灣人民跟政府在新冠肺炎期間的協助，他也感謝台灣在瓜地馬拉協助興建醫院，讓瓜地馬拉居民可以享受更好的醫療照顧。

步卡羅說，透過這樣的行動跟合作，要向全世界展示，瓜地馬拉和台灣是理念相近的國家，也讓更多家庭擁有更好的生活，一定會繼續努力與台灣深化邦誼。

瓜地馬拉 台灣人

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