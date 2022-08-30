美前副國務卿阿米塔吉示警：台灣政策法立法會給兩岸關係火上加油

兩岸局勢緊張，美國協助台灣自我防衛成熱門話題，美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）以下月要開審的「台灣政策法」（Taiwan Policy Act of 2022）為例，建議華府擬定政策著重對台實質幫助，而非象徵作為，國會和行政部門應避免只重形式的象徵主義作為，對外傳遞矛盾訊號。

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

不過該法審查兩度延宕，彭博資訊曾報導白宮出面踩煞車，擔憂過度刺激中國大陸，外交委員會排定9月14日審查此案，準備第三度闖關。

阿米塔吉和華府智庫美國企業研究所（AEI）安全專家庫柏（Zack Cooper）在美國外交政策網站「戰爭困境」（War on the Rocks）共同撰文指，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）堅持訪台，與拜登政府不同調，類似情景可能在9月的參議院辯論時重演。

這篇文章提到，越來越多的共識認為美國應做更多來幫助台灣自我防衛免受中華人民共和國侵略；文中讚許台灣政策法要求深化美台軍事合作、加快交運武器等。

至於賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等條文內容，阿米塔吉建議國會三思，擔憂這會給兩岸關係火上加油。

此外，文章提到，過分聚焦象徵主義可能破壞美國在軍事和經濟上支持台灣的共識成長，國會和行政部門對台灣政策的主張也出現落差；部分國會領導人批評行政部門過度謹慎，行政部門意識到北京對台灣的威脅，悄悄加速軍售，同時憂心對台灣太多象徵性的支持會引發衝突。

文章分析，白宮想要言辭克制卻很難，從現在起自2024年大選期間，華府和台北的政客們會採取一系列象徵性作法，文章舉例若在國會的共和黨領導人們明年訪台，「危機無法避免」。

文章提到，國會和行政部門意見不一致，會持續向北京、台北以及美國人民傳遞不同訊號，和1970年代尼克森政府時期類似，不過兩岸軍事平衡已非50年前的樣貌；先不論美國介入是否能阻止中國大陸征服台灣，如今習近平不惜一戰的決心越來越強烈，即便奪取或封鎖台灣失敗，後果都是災難性的，尤其是針對台灣人民。

阿米塔吉和庫柏表示，美國政府應擷取台灣政策法中，在經濟和軍事領域益台的部分，協助台灣加速取得水雷、反艦飛彈和移動防空系統，美國也應與台灣協調中國大陸侵略、封鎖、飛彈轟炸或奪取離島等計畫，這些實際支持是必要的，也是這部法案的重點。

拜登政府一直未評論「台灣政策法」，在應對北京為台軍演升高區域情勢時，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）重申，美國政策的承諾與目標是維持台海和平穩定，美國持續恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸分歧。