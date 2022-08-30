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我對美採購MQ-9B無人機案決標 118年交裝完畢

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為MQ-9B無人機。圖／取自General Atomics
圖為MQ-9B無人機。圖／取自General Atomics

國防部空軍司令部今(30)天公告我對美採購四架MQ-9B（海上衛士）無人機決標案，我國以限制性招標方式，以168億8069萬4514元對美採購，但履約日期須延後至民國118年底完成。

空軍今天公布決標案內容指出，我國透過中華民國駐美軍事代表團以限制性招標方式，對美採購「高高空無人機系統」，決標價格為168億8069萬4514元。履約地點在花蓮新城，顯為空軍第五聯隊。

空軍參謀長黃志偉曾在立法院答詢表示，全案目前已在選訓赴美受訓人員，預計民國113年展開初始訓練，114年MQ-9B交機抵台，形成戰力。不過，今天公布的標案中，指全案執行期程自本（8）月24日起至118年12月31日止。

MQ-9B有強大的偵察能力，能夠延伸整體戰場指管通信距離，守勢作戰時若地面等固定雷達站遭摧毀，MQ-9B更能在高空盤旋擔任中繼站，維持指揮管制。其實此機具備掛載武器執行空對面攻擊的性能，但前國防部長嚴德發曾在立法院表示我國採購的是偵蒐型。

空軍司令部在預算案中表示，此案是為提升防衛作戰不對稱戰力，籌建具長滯空、日、夜全時段監偵能力且具打擊能力的無人機系統，並具備即時傳輸鏈路系統，有效偵距內偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

但國民黨立委陳以信等立委曾提案披露，我採購MQ-9B無人機，因採購項目原因，並無法如美軍無人機可過衛星通訊資料鏈，即時將圖像資訊與地面友軍單位共享，而必須依序傳遞至地面工作站、空軍作戰指揮部、衡山指揮所，再傳遞到各作戰單位，無法發揮這款無人的最大效益。

空軍 MQ-9 美軍

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