【專家之眼】讓夏立言訪陸 成台人理解兩岸交流的開始

在國民黨副主席夏立言率團赴陸訪問期間，黨主席朱立倫曾表示，此時出訪雖對該黨不利，也會影響選舉，但對台灣是有利的。這說法奇怪之處在於，民主時代，做對國家有利之事，為何會對政黨不利？這是實際從事、關心兩岸交流，或從事相關研究工作者，不能迴避的問題。

其實答案可以猜得出來，就是許多台人並不支持兩岸交流。這個問題在現在兵凶戰危之際，不能等閒視之。尤其在夏返台之際，人民應已從媒體得知不少該去理由，但根據《美麗島電子報》公布的「希望誰擔任下一屆總統？」民調，副總統賴清德還是以37.1％領先，新北市長侯友宜則以29.5％排第二，台北市長柯文哲以19.0％列第三。

賴與其他人選最大不同處，就是曾多次自稱是務實台獨工作者。為此他備受獨派寵愛，甚至讓大老們在蔡賴競爭時，呼籲蔡「知所進退」。這樣的人可以在民調獲得第一，可以看出台人有多不喜歡與對岸接近。為怕兩岸真打起來，有識之士更該問，何以致之？更重要的是，怎麼解決？

綠營刻意誤導抹紅，向屬常事。此次也已讓民進黨前主席，現任國安外圍智庫—亞太和平研究基金會董事長許信良忍不住出來講話。他說民進黨不應追殺夏立言，敵視跟追殺立場或意識形態不同的人，是不好的。藍綠對抗變成敵國，而非互相制衡的政黨，是台灣最大危機。至少讓中國認為在台灣有點空間，不要對台灣絕望到非動武不可。

而為何民進黨抹紅有效？至少有三個原因：一、政府大陸政策，一向諱莫如深；二、交流紅利多為少數人享受；三、學界缺乏更好的分析框架解釋交流現象。因為多數台人少接觸不了解，對陌生之事感到懷疑並恐懼，這是人性，必須理解。

詳細言之，一、政府諱莫如深原因之一是，政治是高明騙術。兩岸政府互動，一直有演戲給各方看的傳統。例如李登輝執政時，從1990年起，與對岸大搞密使管道，不僅在野黨不知道，連行政院、執政黨也被蒙在鼓裡。許多重大決策，事先透過秘密管道讓當時中共總書記江澤民知悉。例如密使與中共高層楊尚昆見面時，美國正好宣布向我出售F-16戰機。楊表示，只要不搞台獨，台灣要買幾架F-16都沒問題，不過在表面上中方還是會「批評、批評」。李當初建立密使管道，目的之一也是要專心鬥爭黨內勢力，在看到中共外在反應之餘，不讓自己成了看戲的傻子。

二、蔡英文上台後，能夠輕易逆轉兩岸交流方向，社會上也聽不到多少異見，可以反推過去號稱交流紅利達成的兩岸熱絡景象，基礎並不厚實。既然兩岸交流果實是被少數力量壟斷，多數台人就少有機會參與。

三、兩岸分析各家說法爭鳴，即便學者擁有理論工具，但也多是其他領域發展出來的，仍可能對現象霧裡看花。例如本次夏立言訪陸行，一直有股聲音，質疑國民黨副主席此行僅接觸海協會長、中台辦副主任，層級過低被穿小鞋…等。

但中共對外一向有對事不對人原則。藍黨時任主席洪秀柱赴陸，會見中共政協主席汪洋，那是有海峽論壇舉行的事，該論壇被定位為兩岸規模最大的民間交流活動，是汪分管的工作，洪見汪理所當然；而如果是為了國共論壇，國民黨主席去北京則可以見到習。至於此次夏已說過，目的是為了看望台人，並非去和大陸相關官員會談，可知不與國共交流有關。因此認為國共關係已降到最低點、或說中共使夏立言忍辱負重云云，恐怕是過度推論了。

而夏團此行特別之處，是至少有兩點回應上述問題：一、行程全部透明。從未出發前，媒體就已拿到行程表，而該團每天按表操課，並提供新聞稿談他們見什麼人、講了什麼，甚至有台商拍會議影、照片給外界參考。相信綠營一定會比對相關說法與影照片找漏洞，但除了批評夏行程不公開、不透明外，沒有這方面的訊息。而人民也很希望綠營能具體指出行程哪裡不公開透明。二、此次訪團不僅看望台商，也包括不少台幹師生。疫情兩年多來，許多台幹吃人頭路，沒有那麼多假期可在防疫旅館虛耗，因此放棄回家探親機會，訪團此行會見了包括台商的眾多代表，應有很多故事可以跟台人分享，讓大家重視所有台人的權益。

最後剩下的，就是多與外界溝通了。訪團引出的黨內異見與國人疑慮，再再促使該黨能加強溝通、坦誠公開。這可以杜絕外界猜疑，是危機管理的基本要求。如果國民黨能把夏立言此行的公開透明，當成是未來所有兩岸交流的原則，相信這會是台人理解雙方交流、逆轉敵意趨勢的開始。