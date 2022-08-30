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【專家之眼】支持夏立言訪問大陸

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
國民黨副主席夏立言(左)一行人本月初訪陸，會見海協會長張志軍與國台辦副主任陳元豐，國共關係受到關注。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言(左)一行人本月初訪陸，會見海協會長張志軍與國台辦副主任陳元豐，國共關係受到關注。記者季相儒／攝影

日前國民黨副主席夏立言訪問大陸返台，曾與海協會會長張志軍以及國台辦副主任陳元豐會面，但遭不少批評，其中還包括一些藍營內部的參選人，可見國民黨對內溝通不足，對外說明不清，的確還有相當的改善空間，如何扭轉乾坤，需要高超的智慧。

其實，反對兩岸戰爭以及雙方和平共處，乃當前台灣的主流民意，也才是真愛台灣的表現。但是民進黨政府的政策方針卻是相反，不但甘願成為外力積極挑釁中共的馬前卒，還以台灣人民的身家財產為賭注，計畫延長兵役與增加軍費來準備不惜一戰，更將讓台灣青年上火線當砲灰，確實大逆不道！對比馬英九時期的兩岸和諧發展，在當前兩岸嚴峻的情勢下，政府無法讓人民免於恐懼，保護台灣的重責大任自然就落在在野黨的肩上，反之，那有國民黨得以揮灑的空間？

但在夏副主席出發前，國民黨並無對內溝通更遑論對外說明，尤其當時解放軍的戰演方興未艾，以至於引起莫大的疑慮，確實值得檢討。但就在此兵凶戰危之際，國民黨此舉當然對於化解兩岸危局功不可沒，這不但可提供北京一個下台階，更可讓解放軍找到一個出氣閥，就算後來的軍演，其對於台灣的傷害已經降低。況且，在國際上美中兩國雖然對峙嚴重，但仍有相當的合作空間，至少雙方領導人與高官還不時舉行會談，在這一部分兩岸付之厥如，因而在野黨填補此一真空的作為居功厥偉。

再從台灣整體的角度觀之，夏立言此行確實是犧牲小我、顧全大局。由於不少民眾的直接反應是時機不宜，尤其對於國民黨的選情不利，但在當前兩岸嚴峻的情勢下，要找到適當的時機訪陸以緩解緊張，也確實困難，好在目前離選舉還有三個月，國民黨還有充分的時間來加以溝通說明。尤其，國民黨置國家利益於政黨利益之上，燃燒自己、照亮全台，這種站上道德高地的作為，應該還是可以扳回一城。由於這是戰爭與和平的根本生存問題，民眾更可以做出智慧的選擇。

再者，若在正常情況下，以夏立言副主席的身分訪陸，當可見到大陸更高層級的官員，但因雙方都不願張揚，因而點到為止，也確實恰到好處。同樣的，解放軍八月初的戰演也是見好就收，否則若大幅度影響台人生活，那將更加難以轉圜，同時亦可避免落入外力所設下讓兩岸廝殺的陷阱，以便壓制大陸而坐收漁利。

綜上所述，夏立言此行表面上吃力不討好，但大禹治水還是以疏導代替圍堵，若正面直球對決，台灣必定首先受害。目前若國民黨可以詳加說明，並發揮道德感召力，來取代執政黨日益消風的民粹式攻訐，讓短空變長多的機會仍大，端視國民黨如何面對如此嚴正的考驗。

國民黨 夏立言 解放軍

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