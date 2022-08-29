藍委批數位部迴避網軍肆虐 沒有公理是非

前立委鄭寶清宣布參選，他在受訪時感嘆短短一晚遭4000、5000個海外假帳號攻擊。國民黨立委賴士葆說，數位發展部拿了納稅人200多億元公帑，對網路世界的黑暗面視若無睹，完全沒有義無反顧、身先士卒的魄力與膽識去匡正，卻是語帶保留，更遑論聘用半數約聘人員當公職的詭異。

賴士葆指出，過去副總統賴清德與蔡英文總統一起角逐總統初選也曾發出哀鳴，懇求蔡英文的網軍不要再攻擊他。網路世界躲在鍵盤後面攻擊非我族類已經變成一種可怕的社會現象，民主法治社會對這種亂象表面上雖然有網路警察，但網路公權力的伸張往往只是針對境外勢力，同時也針對批評政府的在地勢力，再加上與執政黨利益相左的同黨人士。

賴士葆說，網軍攻擊就像黑幫式的行刑，攻擊抹黑帶風向。千夫所指，無病而死的俗語，在駐日外交官蘇啟誠自殺身亡事件這一個活生生的悲慘案例，並沒有讓政府破釜沉舟想要整頓網軍，反而更加積極的建置網軍。

他感嘆，被國家的網軍從成百到成千上萬的攻擊出征，或是被屏蔽，對在野人士幾乎是每日家常便飯，這裡是一個沒有公理是非或民主法治的地方。

賴士葆說，數位發展部的成立因應數位時代的來臨無可厚非，但對於各部會用公帑豢養1450的網軍成為成為政府的打手與化妝師，這個藏汙納垢的黑暗勢力，在數位發展部成立後，更是冠冕堂皇的被漂白。

他也質疑，聽到唐鳳說「我們並沒有資通電軍進駐數發部的問題。」他完全迴避網軍的肆虐問題，政府的公權力只是針對批評政府的言論，完全沒有針對防堵黑暗勢力的日益囂張坐大，讓擁有千軍萬馬的政府網軍與手無寸鐵的網民不對等的實力更加懸殊。