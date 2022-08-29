聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城變統戰舞台？柯文哲反嗆：民進黨大頭目講得更露骨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲任內最後一次赴議會總質詢，今天是總質詢第一天。記者林麗玉/攝影
台北市長柯文哲任內最後一次赴議會總質詢，今天是總質詢第一天。記者林麗玉/攝影

台北市長柯文哲任內最後一次赴議會總質詢，民進黨議員江志銘質詢，先前柯文哲曾嗆總統蔡英文，共機頻擾台，為什麼不把它打下來？議員要柯保證，「若柯當總統，共機持續擾台一定要打下來？」柯回嗆，「我不會丟臉到拿石頭丟無人機，早就拿槍打下來，我一定會講清楚」。

柯說，「若我柯文哲當總統，共機持續擾台，會不會打下來？我行不行不知道，但小英能力是確定不行」。

議員再批雙城論壇已變中國統戰舞台，柯為何要講兩岸一家親？柯反嗆，「那種話你們民進黨那個兩岸一家人，講得會得比較少？你們民進黨每個大頭目不是差不多，你們講得更露骨。」

柯文哲任內最後市政總質詢，議員緊咬市府辦雙城論壇的95萬元經費，自掏腰包準備好了沒？柯文哲回應「我不曉得」，秘書長陳志銘表示，北市府會依照主計總處的函文來處理，議員問柯，議會要求市長自己付，是否覺得委曲？柯要議員「不要討論這個問題。」

江志銘質疑，柯文哲對於自己辦雙城論壇，對比國民黨副主席夏立言訪陸，根本雙重標準，江說，根據媒體8月6日報導，柯誠懇呼籲中國與美國對抗，不應遷怒台灣百姓，避免惡意螺旋，這也是柯文哲堅持辦雙城論壇的理由，不過國民黨副主席夏立言率團訪中，柯文哲卻批評人家政治不正確，柯不就是雙重標準？好像兩岸交流只有柯文哲可以，其他人不可以？

柯文哲回應，國民黨要派代表團去，可以，但要說明理由，當初說要去見台商，見台商就很奇怪，要講出理由，至於雙城論壇是城市之間的交流，就比較簡單，國民黨的那個理由不會讓人家相信。

柯還說，「還有一點，我們的計畫(雙城論壇)，陸委會沒有意見，不過國民黨出訪陸委會直接出面反對，國家戰略上兩個不一樣，我們也有去請示陸委會，陸委會對雙城至少沒有表示反對，他沒有說反對北市府辦雙城論壇。」

江志銘質疑，夏立言訪陸要看時機，柯文哲辦雙城論壇不用看時機？柯說，雙城論壇比較偏向民間交流，將官方色彩降低，策略不一樣。

議員要柯保證，若共機持續擾台，一定打下來？柯說，現在拿石頭丟無人機，他一定會講清楚界線在哪裡？議員問，若柯文哲當總統，只要共機持續擾台，是否一定打下來，柯說，「我當總統，有沒有能力打下來？還是未知度，不過現在小英能力是確定不行」，「我行不行不知道，但小英確定不行」。

柯文哲說，若是他當總統，不會丟臉到用石頭丟無人機，早就拿槍打下來，兩個層面，「我行不行還是未知數，但小英確定是不行，第二點，他的態度是大家講清楚，現在台灣中線也沒有了，更麻煩了。」

柯文哲 雙城論壇 議員

延伸閱讀

陳信瑜請辭生效前又病假5天 議員：北市府團隊殘破不堪

影／送柯文哲超辣鹹酥雞？陳其邁：高雄人好客 加辣開玩笑

幕後／黃珊珊登記後 一選戰策略打破北台地域限制

柯文哲瑞豐夜市掃街 「有拿到陳其邁送的鹹酥雞」

相關新聞

國民黨代表嗆聲 朱立倫：這是黨內民主

國民黨前天召開全代會，黨主席朱立倫遭黨代表、中央委員輪番嗆聲「捧主席屁股就能當中常委」、「開會都是來郊遊、點頭迎合」。朱...

藍告發疫苗採購圖利 陳時中：司法查清楚是好事

國民黨台北市議員鍾小平等人昨天告發民進黨台北市長參選人陳時中，指控陳採購疫苗涉嫌圖利。行政院長蘇貞昌直指「這是造謠生非」...

藍委批數位部迴避網軍肆虐 沒有公理是非

前立委鄭寶清宣布參選，他在受訪時感嘆短短一晚遭4000、5000個海外假帳號攻擊。國民黨立委賴士葆說，數位發展部拿了納稅...

民進黨拚18歲公民權過關 林鶴明：支持修憲毫無懸念

「18歲公民權」修憲複決將於年底地方選舉合併投票，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，相信公民團體與學生組織感受到民進黨將18...

雙城變統戰舞台？柯文哲反嗆：民進黨大頭目講得更露骨

台北市長柯文哲任內最後一次赴議會總質詢，民進黨議員江志銘質詢，先前柯文哲曾嗆總統蔡英文，共機頻擾台，為什麼不把它打下來？...

從林智堅到鄭寶清 桃園市民對民進黨的審判已開始

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，一旦違紀參選確實，民進黨依慣例開除黨籍。從風光徵召林智堅空降桃園、民調穩定領先對手、爆發論文門抄襲案、台大、中華大學先後裁定論文抄襲、林智堅退選、緊急徵召立委鄭運鵬上場救援，到可能開除鄭寶清、綠營分裂，蔡英文總統兼主席一人造業全黨擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。