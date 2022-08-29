雙城變統戰舞台？柯文哲反嗆：民進黨大頭目講得更露骨

台北市長柯文哲任內最後一次赴議會總質詢，民進黨議員江志銘質詢，先前柯文哲曾嗆總統蔡英文，共機頻擾台，為什麼不把它打下來？議員要柯保證，「若柯當總統，共機持續擾台一定要打下來？」柯回嗆，「我不會丟臉到拿石頭丟無人機，早就拿槍打下來，我一定會講清楚」。

柯說，「若我柯文哲當總統，共機持續擾台，會不會打下來？我行不行不知道，但小英能力是確定不行」。

議員再批雙城論壇已變中國統戰舞台，柯為何要講兩岸一家親？柯反嗆，「那種話你們民進黨那個兩岸一家人，講得會得比較少？你們民進黨每個大頭目不是差不多，你們講得更露骨。」

柯文哲任內最後市政總質詢，議員緊咬市府辦雙城論壇的95萬元經費，自掏腰包準備好了沒？柯文哲回應「我不曉得」，秘書長陳志銘表示，北市府會依照主計總處的函文來處理，議員問柯，議會要求市長自己付，是否覺得委曲？柯要議員「不要討論這個問題。」

江志銘質疑，柯文哲對於自己辦雙城論壇，對比國民黨副主席夏立言訪陸，根本雙重標準，江說，根據媒體8月6日報導，柯誠懇呼籲中國與美國對抗，不應遷怒台灣百姓，避免惡意螺旋，這也是柯文哲堅持辦雙城論壇的理由，不過國民黨副主席夏立言率團訪中，柯文哲卻批評人家政治不正確，柯不就是雙重標準？好像兩岸交流只有柯文哲可以，其他人不可以？

柯文哲回應，國民黨要派代表團去，可以，但要說明理由，當初說要去見台商，見台商就很奇怪，要講出理由，至於雙城論壇是城市之間的交流，就比較簡單，國民黨的那個理由不會讓人家相信。

柯還說，「還有一點，我們的計畫(雙城論壇)，陸委會沒有意見，不過國民黨出訪陸委會直接出面反對，國家戰略上兩個不一樣，我們也有去請示陸委會，陸委會對雙城至少沒有表示反對，他沒有說反對北市府辦雙城論壇。」

江志銘質疑，夏立言訪陸要看時機，柯文哲辦雙城論壇不用看時機？柯說，雙城論壇比較偏向民間交流，將官方色彩降低，策略不一樣。

議員要柯保證，若共機持續擾台，一定打下來？柯說，現在拿石頭丟無人機，他一定會講清楚界線在哪裡？議員問，若柯文哲當總統，只要共機持續擾台，是否一定打下來，柯說，「我當總統，有沒有能力打下來？還是未知度，不過現在小英能力是確定不行」，「我行不行不知道，但小英確定不行」。

柯文哲說，若是他當總統，不會丟臉到用石頭丟無人機，早就拿槍打下來，兩個層面，「我行不行還是未知數，但小英確定是不行，第二點，他的態度是大家講清楚，現在台灣中線也沒有了，更麻煩了。」