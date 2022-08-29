【即時短評】受刑人尋仇殺警 司法常「白忙一場」?

執行中受刑人出獄接連犯下持槍爆頭、持刀殺警重大刑案，驚世駭俗；用司法手段來懲罰作奸犯科的人，是為保護善良百姓，刑事訴訟進程長路漫漫，好不容易將壞人繩之以法，執行時卻似縱虎歸山，司法人員辦案嘆，到頭來白忙一場。

林信吾犯強盜案入獄，移監明德外役監，脫逃後再犯台南市員警凃明誠、曹瑞傑奪槍割喉雙屍命案；槍砲犯朱國江獲准保外醫治，在高雄醫學院行刑式持槍朝仇家要害射擊，林、朱都是受刑人，都因制度有所缺漏，還有機會逞凶。

外役監遴選辦法幾經修正，藍綠各自盤算，如果權貴犯罪得以長驅直入，就不能責怪素人會上行下效；保外醫治既然對貪汙總統針砭時政視而不見，哪能阻止得了其他受刑人東施效顰？

警察警詢、檢察官偵查、法官審理，任何環節都要求須遵守程序正義原則，重大刑案盼到塵埃落定，有時數年還不止，司法確認最後犯罪事實、訂定刑度，卻在執行時功虧一簣，像判死而不必槍斃，刑事政策目的何在？

執行刑罰，是司法、司法警察人員整套治安工作的總成，更是公義得以彰顯的最後一里路，執行業務卻往往常藏著特權。

知名人士犯罪，訴訟的每一步都受外界關注，案件執行時，卻因行政裁量變得很有彈性。名人發監提早報到少算一日刑期者有、遷戶籍自選服刑地點者有、入獄後累進處遇坐時光機快速加分者有，一般人卻難以辦得到。

司法差別待遇的假象，讓人以為公平正義存在，從林信吾、朱國江的案例來看，其實盪然無存。讓無辜百姓受害的是制度本身？還是解釋制度之人？誰讓守法的人變成被害人？誰又縱容法律變成不守法人的卸責工具？

受刑人坐牢可以殺人、殺警，蔡政府喊出的社會安全網，已經崩盤；當政府諾言輕如鴻毛、光說不練時，最可悲的是：關犯人的監獄都「網不住」犯罪的再次發生，人民對社會安全網還有什麼好期待？