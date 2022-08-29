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柬埔寨打工詐騙頻傳 國民黨呼籲政府建置海外求職平台

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫產創中心召集人簡榮宗。圖／國民黨智庫提供
國民黨智庫產創中心召集人簡榮宗。圖／國民黨智庫提供

近期柬埔寨打工詐騙、人口販賣等案件頻傳，國民黨智庫產創中心今舉行相關座談會，產創中心召集人簡榮宗建議，政府應儘速建置海外求職平台，並透過外貿協會與在地台商等民間團體，查證資訊以及求才公司的正確與安全，並同時對外發展多元國際合作管道。

簡榮宗表示，柬埔寨詐騙事件不僅是重大國際案件，同時透露著台灣青年就業環境所隱藏的結構性問題，更指出市場長期的低薪困境，迫使青年冒險出外闖蕩，讓人蛇集團找到可趁之機。

為了根除海外打工詐騙，簡榮宗認為，應從台灣內部就業環境進行改善，建議以科技驅動翻轉就業市場，藉此除了發展新經濟，更帶動傳統產業智能化，改善缺工行業勞動條件以及環境。政府不應偏重特定行業，應均衡發展各類產業，讓台灣青年有更多就業選擇，同事改善各行業薪資差距。

國民黨智庫執行長、高雄市長參選人柯志恩表示，根據政府統計，台灣目前的貧富差距已創10年新高，在這樣的相對剝奪感驅使下，導致許多社會底層的青年決定冒險出外打拼。因此她提出，導入數位科技，加速高雄傳統產業的轉型，創造更多元的就業環境，讓青年有更多就業選擇。

國民黨基隆市長參選人謝國樑指出，基隆市是台灣所有縣市中，外出工作人口第一名的縣市。因此，為了保護外出就業的青年，未來會藉由導入民政系統，從里辦公室開始，掌握海外就業青年的狀況，隨時給予關心與幫助，並保持聯繫。

立委謝毓蘭則認為，並非只有商人才是無國界，打擊犯罪也是一樣，因此，現在政府依然可以試著將需求傳達給對岸，再加上台灣政府的跨部會合作，營救受困的台灣青年。

台大國企系副教授盧信昌針對柬埔寨政府營救回來的90個詐騙案進行分析，發現受害者遍及東南亞國協民眾，台灣並非唯一的國家，其中三分之一為柬國人民，可見這類詐騙案事實上已是國際團體在背後操控。尤其是在疫情期間，透過網路對歐美退休人士進行虛擬貨幣的投資詐騙。

盧信昌表示，儘管我國在柬埔寨並未設辦事處，但台灣有54家的銀行在當地設有分行，警政單位應該與金管會合作，透過我國銀行業者在當地的人脈，以及外貿協會在金邊的辦事處，共同分享當地的就業情報與犯罪集團的資金監控訊息，共同打擊犯罪。

新加坡MSQM集團（柬埔寨地產開發商）執行董事應澤揚表示，柬埔寨由於近幾年的經濟成長迅速，每年GDP成長都有7％以上，因此被視為淘金地。柬國的確很需要先進的管理技術，在哪裡買一杯珍珠奶茶要價美金3元，約90元台幣，甚至柬國的金管會還想根據台灣經驗制訂柬國的金融監管架構。

青年 詐騙 柬埔寨

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