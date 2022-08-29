夏立言訪陸 柳采葳曝基層有雜音 趙少康:應有常態管道

年底選戰逼近，國民黨昨全代會，黨主席朱立倫談到兩岸路線，重申會繼續與大陸交流，並稱黨副主席夏立言訪陸行是「堅持去做對的事情」。中廣董事長趙少康今天受訪表示，台灣與大陸貿易往來密切，應該要有溝通管道，應該是執政黨民進黨去溝通，這次國民黨派夏立言訪陸，民進黨應該要感謝國民黨才對，怎麼還亂罵一通？

台北市前市長郝龍斌也說，現在民進黨完全沒有辦法與對岸溝通，當然也要譴責中共軍機繞台，但兩岸必須要建立溝通管道，減少誤解，夏立言去是對的，不過所有過程必須要公開，讓所有民眾了解，去大陸幫台商台胞爭取到什麼，民眾了解後，對國民黨的選情不僅沒有傷害，也會有幫助。

趙少康也建議，副主席夏立言也應該開一場記者會，告訴台灣朋友，這次的成果是什麼，還有什麼困境，國民黨要怎麼做？國民黨不僅是三年派一個夏立言去，應該與大陸建立常態性管道，隨時台商台生有問題，有管道可以反映，這才是應該的相處之道，這必須要有常態性，台灣大陸必須要有溝通管道，才可以化解很多危機，民進黨想不通，怎麼做執政黨？

另外，對於黨主席朱立倫昨在全代會重申黨要走「親美、友日、和陸」路線，趙少康說，他認為最後還是要加個「保台」，畢竟讓台灣獲得保障，是最重要的事，無論誰執政，都必須廣結善緣、維持和平，不是每天吵鬧、兵戎相見。

議員參選人柳采葳坦言，副主席訪大陸，她去掃街辦活動的時候，的確有被選民抗議、飆罵，但她可以理解，國民黨這次去大陸訪問，一定會被民進黨見鋒插針，不過與選民說明去的理由，多多少少選民都可以接受。

媒體也問，目前選民是否討厭民進黨大於討厭朱立倫？郝龍斌說，討厭民進黨是事實，討厭朱立倫則是民進黨硬給國民黨扣上的帽子。

柳采葳說，民進黨故意扭曲事實，但討厭民進黨已經是事實，不管疫苗決策、防疫政策決策等，這已經是社會的氛圍，尤其國民黨現在不是執政黨，何來討厭之說？