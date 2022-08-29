影／吳子嘉控政府採購疫苗涉貪汙 蘇貞昌指造謠生非

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
蘇貞昌表示，吳子嘉的指控是造謠生非。記者王昭月／攝影
蘇貞昌表示，吳子嘉的指控是造謠生非。記者王昭月／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉指政府疫苗採購比三大企業高1億美金，是準備要貪汙，合約封存30年是為了不讓民眾知道，行政院長蘇貞昌今早對此表示，「這是造謠生非」，這種行為非常不該。

蘇貞昌今早南下高雄主持旗津第二條過港送水管 通水典禮，會前受訪時被問到吳子嘉對疫苗採購案的質疑，做了回應。

蘇貞昌說，公文的保存期限跟契約的保密期限是不同的，公文之所以要保存久一點，就是不要太快銷毀，隨時都可以讓民眾、各方查閱清楚；契約的保密期限都是照契約來。

他表示，疫情爆發時，全世界都在搶疫苗，台灣要跟世界搶疫苗，保護國人健康，非常不簡單，公務人員非常辛苦，也非常地努力，卻被為選舉、為造謠無端抹黑，這種行為非常不該。

疫苗 蘇貞昌 吳子嘉

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