旗津第2條過港送水管通水 蘇貞昌自詡行政院有解決魄力

高雄旗津區每逢大過年，遊客湧入用水激增，商圈店家苦不堪言，頻向民代告狀，行政院為此列入前瞻計畫17條備援幹管複線工程計畫，是第一條完工通水的輸水幹管，也是旗津第2條過港送水管，可望一舉解決旗津缺水問題，行政院長蘇貞昌今早主持通水典禮霸氣表示，行政院具有解決問題的魄力，不是「丟水球」、「撒麵粉」而已。

蘇貞昌今天偕高雄市長陳其邁，經濟部次長曾文生等人主持台水公司17條備援幹管複線工程計畫中第一條完工的「旗津第二條過港送水管工程」通水典禮，他表示，人不可一天沒水用，極端氣候下，全球五大洲不是暴雨就是乾旱，最近基隆水情就吃緊。

蘇表示，台灣水管有清朝及日本時代的，前陣子他到基隆夜市，歷時53年的水管全是鐵鏽。而旗津過去每到過年用水高峰，用水吃緊，現在增設第二條過港送水管，口徑大，供水加倍，但他要求，新管完成後，舊管也需趁機更新。

蘇貞昌說，蔡英文總統就任以來，指示編列1300億改善全台水建設，17備援管線由台水公司執行，但當時在野黨在立法院丟水球擋預算，因此旗津能完成第二條過港送水管，可說是民進黨立委打拚來的，預算通過了後，他感謝台水公司在一年多時間，就完成旗津過港送水管的建造。

當時他告訴台水公司董事長胡南澤，。高雄近3百萬人口，沒有水庫，縣府時期就向屏桿抽水撥用，台灣降雨多，卻鬧水荒，要設法解決，漏水多，亦要設法，這17條備援管線就是「辦法」之一。

這次旗津第二條過港送水管採用新工法，埋在看不見的海下30公尺，海床下12公尺，以前沒有人做，但行政院有魄力，這是「丟水球」「撒麵粉」做不出事情，台灣全世界水價最低，大家應多支持政府及台水公司的辛勞。

台水公司董事長胡南澤簡報工程表示，旗津第二條過港送水管採採HDD（水平水平導向鑽掘）工法，由陸地掘至海床下，跨越高雄港連接前鎮旗津的既有管線，管線長達1075公尺，口徑達710釐，是台水公司第一次採用大口徑、長距離創新工法建成。