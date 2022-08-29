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殺警案效應 時代力量：國會應儘早開議審外役監等條例

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
時代力量立法院黨團副總召陳椒華（圖）上午舉行記者會表示，建議立法院長游錫堃9月6日就正式開議，立即檢討警察裝備與訓練問題、警械使用條例以及外役監條例等法案。記者陳正興／攝影
時代力量立法院黨團副總召陳椒華（圖）上午舉行記者會表示，建議立法院長游錫堃9月6日就正式開議，立即檢討警察裝備與訓練問題、警械使用條例以及外役監條例等法案。記者陳正興／攝影

台南殺警案引發各界關注警察訓練制度、警察裝備、執勤安全及外役監特權等問題。時代力量立法院黨團指出，朝野黨團應盡早開議，審議警械條例、外役監條例及檢討各項警察裝備及訓練制度等問題，莫讓悲劇再度發生。

黨團副總召陳椒華指出，蔡英文總統說「該修法的，立即修法；該檢討的，立即檢討」，其中包括現行過於僵化的「警械使用條例」及「外役監條例」的檢討，並應列為優先法案。但游錫堃院長在上週受訪時又表示，開議日應該是在9月20日前後，在此之前會召開朝野黨團協商，徵詢各黨團意見。

陳椒華表示，立法院第六會期的法定會期是從9月1日開始，而身為立法委員，立法、修法以及檢討制度缺漏，是最基本該盡的責任及義務。因此時力黨團要跟游錫堃院長及朝野各黨團提出呼籲，應該在9月6日就正式開議，朝野各黨團一起來儘速檢討目前警察裝備及訓練問題、審理警械條例及外役監條例等國人關心的矚目法案。

陳椒華說，過往會期，常常因為中秋節加上選舉因素，導致選舉前的會期，議事日程被嚴重壓縮，很晚開始，中間還會因為選舉而休會，導致重要法案會拖到最後才勉強通過，甚至無法通過，第九屆最後一會期的反滲透法（最後一天通過）和礦業法（未通過）就是明顯案例。因此，既然總統府和各朝野政黨都有共識要儘速處理殺警案相關修法，那麼，就應該儘快開議儘速排審，不要拖到選後又不了了之。

警察 外役監 殺警案

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