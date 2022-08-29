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影／陳時中搶年輕票 蔣萬安：年輕人最在乎誠信

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）今天前往台北流行音樂中心文化館參觀「吉卜力動畫大師─高畑勲展」。記者胡經周／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）今天前往台北流行音樂中心文化館參觀「吉卜力動畫大師─高畑勲展」。記者胡經周／攝影

國民黨台北巿長參選人蔣萬安今天前往台北流行音樂中心文化館參觀「吉卜力動畫大師─高畑勲展」，被問到如何爭取年輕票，蔣說，年輕朋友其實都有判斷能力，不管對於政治人物、候選人，關心的是誰能真正暸解他們的心聲，暸解他們所遇到的困境，並提出解決的方案，他們最在乎的是政治人物的誠信，需要公開透明。

蔣萬安也舉例，像民進黨要推的數位中介法，箝制民眾表達意見的自由，但陳時中不敢反對意見；又或是疫苗採購相關合約封存30年，不願公開透明等，對年輕人來講也不能接受。因此未來台北市如果能讓年輕人工作上能減輕負擔、敢生成家立業，這才是年輕人最關心的，而這些他都有提出解決方案。

針對近來陳時中積極搶攻年輕人選票，蔣萬安表示，年輕朋友其實都有判斷能力，不管對於政治人物、候選人，關心的是誰能真正暸解他們的心聲，暸解他們所遇到的困境，並提出解決的方案，他們最在乎的是政治人物的誠信，需要公開透明。記者胡經周／攝影
針對近來陳時中積極搶攻年輕人選票，蔣萬安表示，年輕朋友其實都有判斷能力，不管對於政治人物、候選人，關心的是誰能真正暸解他們的心聲，暸解他們所遇到的困境，並提出解決的方案，他們最在乎的是政治人物的誠信，需要公開透明。記者胡經周／攝影

2022大選 蔣萬安 陳時中 台北市長

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