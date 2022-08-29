藍營告疫苗採購圖利 陳時中：讓司法調查是好事

疫苗採購合約封存30年正義，引發台北市長參選人互槓，國民黨台北巿長參選人蔣萬安昨再針對疫苗採購案一事批評，民進黨台北巿長參選人陳時中則反酸，蔣萬安「連手上握有權力都不知如何運用」另外，藍營議員參選人今控告陳時中疫苗合約封存30年，陳時中表示，讓司法把事情調查清楚也是好事。

蔣萬安昨針對疫苗採購案指出，即使立委們在調查小組多次明確要求完整公開遮蔽內容，但時任衛福部長的陳時中打死都不願意，然而，陳時中反擊，行政單位在立法院是弱勢，對立委的要求不敢不從，大酸蔣萬安「連手上握有權力都不知如何運用」。

陳時中今出席都市再生願景館導覽暨台北市都市更新學會座談活動，會前聯訪時被問到，是否會擔心若蔣萬安當上台北市長，握有權力也不知道該如何使用，陳時中表示，對！這是他當市民的擔心。

國民黨現議員鍾小平今早與同黨議員參選人林杏兒、高揚凱，前往台北地檢署告發陳時中涉嫌圖利及疫苗合約非法封存30年，對此，陳時中表示，這是政治動作，選舉時都會有這樣的情況，但就讓司法把事情調查清楚也是好事。

至於與議員洪健益合體的競選布條遭人惡意割臉一事，陳時中說，這是不好的行為，每次選舉都會發生這樣的情況，但這是個人行為。