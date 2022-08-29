營養午餐成本漲 藍委籲加速推專法、滾動檢討補助款

中小學明日開學，國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，物價一直上漲，營養午餐經營成本愈來愈高，黨團主張加速推動「學校午餐法」、補足營養師人力、建置校園專業管理人，以及補助款需滾動檢討。教育部國教署表示，經濟弱勢學生的午餐經費，長久以來都有編列一般性補助款，每年投注21億元經費。

國民黨團書記長李德維表示，112年度總預算案已送至立法院，明年歲出2.7兆元，增加幅度20.8%，但相關學生營養午餐補助，有非常多問題。政府「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，加碼偏鄉學校午餐能吃到一餐62元的菜色，相關指引卻是上周五才提出，各校接下來如何因應？

國民黨立委鄭正鈐表示，今年七月，物價與去年同期相比已上漲3.36%，食材則上漲7.17%，電價也漲，當時本來考慮是否要排除學校央廚，但也沒有，學校營養午餐經營成本愈來愈高。雙北各校函報市府調漲營養午餐價格時，新北漲幅約1成，永和可能高達2成，教育部在對弱勢學生補助一點都沒動。

鄭正鈐表示，根據「學校設置廚房及辦理午餐補助辦法」規定，對經濟弱勢學生補助午餐費，每名學生每餐45元，以全年上課日200天計算。相關辦法自2014年提出以來，到現在蔡政府都沒調整過，隨著通膨，學童在學校的營養午餐品質正在下降。

鄭正鈐也質疑，立法院朝野推動「學校午餐法」約有10幾個版本，教育部也在辦公聽會，到現在尚未看到院版草案，2019年教育部次長參加綠營公聽會時表示要全力推動，到現在還沒看到影子，教育部腳步為何這麼慢？

教育部國教署學安組專委邱秋嬋表示，教育部與農委會去年推動「偏鄉學校中央廚房計畫」，在硬體設備、人力、物力都投入很多經費，人力從一般性補助款補助7.93億元，食材品質也提升到偏鄉每人每餐14元，一般學校每人每餐10元，經費32.3億元。為提升整體午餐品質，教育部投入0.86億元在相關配套上，包括餐桶、湯桶以及相關運輸等設備。

至於「學校午餐法」專法部分，邱秋嬋表示，希望不管硬體、人力、行政上，透過偏鄉學校中央廚房計畫落實推行後，再看看哪些需要再修正，一旦可以就位後再來立法，就不會無法落實。草案目前透過相關計畫，一直蒐集資料以及修正中。

針對62元的菜單品質，邱秋嬋說，考量偏鄉的學生無法像都會孩子享有特色、異國料理，他們希望以飲食多元樂趣，設計200多道菜單指引，學校可直接引用，中央也會補助差額，讓孩子享用62元品質的午餐，相關配套都在逐步進行中。