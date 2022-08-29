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美職大都會台灣日 蔡英文、彭政閔同框現身

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日28日舉行，賽前外野大螢幕播放總統蔡英文和開球嘉賓彭政閔同框的預錄影片。（中央社）
美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日28日舉行，賽前外野大螢幕播放總統蔡英文和開球嘉賓彭政閔同框的預錄影片。（中央社）

一年一度的美職紐約大都會「台灣日」，今年邀請中信兄弟靈魂人物彭政閔擔任開球嘉賓。今天賽前球場播放蔡英文總統錄影致詞，蔡總統向現場球迷介紹為活動開球的「台灣隊長」彭政閔，並感謝美國捐贈疫苗，讓台灣得以度過疫情，回到球場享受比賽。

蔡總統指出，很高興在今年的「大都會台灣日」再次與大家見面，相信台灣和美國的球迷都很開心，隨著疫情和緩後恢復正常生活，大家可以回到球場看球。她要藉著這個機會，再次感謝美國捐贈台灣400萬劑疫苗。「因為你們的慷慨協助，讓我們得以度過疫情，再次在球場享受比賽。」

蔡總統說，台灣的職業棒球聯盟至今已有33年歷史，各隊累積了不少忠實的球迷，也發展出各有特色的啦啦隊與加油方式。因為疫情的關係，許多大家期待的棒球賽事必須延期，像是世界棒球經典賽（WBC），相信這也是球迷朋友們期盼已久的一項賽事。

蔡總統說，今天，她也要向大家介紹一位過去曾經代表台灣出賽WBC的選手彭政閔「恰恰」。彭政閔曾經多次擔任台灣國家棒球隊的隊長，所以大家也常稱他是「台灣隊長」。今天，恰恰擔任「大都會台灣日」的開球投手，一起來為恰恰加油。

「紐約大都會台灣日」活動始於2005年，目前為全美四大職業聯盟中以台灣文化為主題，歷史最悠久、規模最大之慶典活動；今年大都會台灣日邀請彭政閔擔任開球貴賓，也於現場巨型螢幕播放台灣主題短片，宣揚台灣精神。

疫情 美國 疫苗

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