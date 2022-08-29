快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李貴敏：要數位發展部管好資安 緣木求魚

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委李貴敏。記者許正宏／攝影
國民黨立委李貴敏。記者許正宏／攝影

數位發展部掛牌，預算編列高達211億元，員額600人。國民黨立委李貴敏指出，想用一個數位知識與能量遠低於民間的政府公部門管好資安及數位問題，根本是緣木求魚，也難怪民間質疑所謂數位轉型或數位產業優化不過是空頭支票，跳票機率比兌現高的多。

李貴敏指出，數位部稱高達5成採約聘僱，讓人匪夷所思。不論從1450或其他綠營側翼或網軍，或是各部會大筆大筆編列的大內外宣費用，都看得到政府網軍豢養的軌跡。再加上聘用人員過多，資格又模糊不清，也不限學經歷，更不用考試。

李貴敏批評，先不說「文官體制」破壞殆盡，也根本違反憲法規定的平等權與第18條規定，人民應有的「應考試服公職之權」。況且，這300人的進用的審核標準如何、誰決定、會不會有濫用私人的問題？誰給了數位部這麼大的權力？這些人的薪資都是公務預算，都是人民血汗錢，何以不循公開競爭管道？

李貴敏說，美國FBI 、CIA等國外專業人才的進用，不也都通過特定流程考核、訓練等，以確保其符合資格後才予進用？網路時代，資安與情資自然重要。尤其兩岸IT及資安的發展與前景，雖然民間人才濟濟，但絕不可能以每月區區4萬多元就能招攬來。外界難免合理懷疑，用這300個人根本不可能是做資安，最有可能是在做網軍。

李貴敏表示，何況，資安涉及數據、程式等等都智慧財產權。就算真的找到有經驗的資安人員，可是這些人員可以把過去的KNOW-HOW拿出來用嗎？數位發展部有權合法使用嗎？如果不行的話，是打算從零開始嗎？

李貴敏說，台灣的資安必須加速落實，但落實的方式自然是透過真正的專家和取得必要技術的使用權。數位部約聘者是否具備上述專業及權利？如果沒有，是用來洗百姓的腦嗎？

李貴敏表示，姑且不論民間企業的數位轉型早在進行中，也跑在政府前頭，也沒有任何一項產業創新是靠政府引導培育成功，數位時代的問題，根本不是設一個部會就可以解決；更別提每一個部會都會有數位的問題。

李貴敏說，凡此種種，他們早在審議法條時就已提出，也質疑數位部與科技部創設宗旨相當雷同，硬要疊床架屋設置數發部，還以此為由編列200多億元的預算，還打算破壞文官體制進用300名約聘人員？行政院長蘇貞昌及數位發展部長唐鳳拜託至少說清楚、講明白。

李貴敏 資安 數位發展部

延伸閱讀

蔣萬安槓陳時中：疫苗採購資料2/3塗黑是陳時中遮羞布

疫苗採購案何時解密？ 蔣團隊：用選票封存陳時中30年

簽保密條款不可揭露疫苗價格？ 藍委批荒唐：條款一定包含例外規定

批數位中介法是「網路戒嚴法」 藍委諷箝制言論自由「走最前面」

相關新聞

藍營告疫苗採購圖利 陳時中：讓司法調查是好事

疫苗採購合約封存30年正義，引發台北市長參選人互槓，國民黨台北巿長參選人蔣萬安昨再針對疫苗採購案一事批評，民進黨台北巿長...

鄭寶清參選桃園仍有2大變數 國民黨想高興得再等幾天

民進黨前立委鄭寶清宣布脫黨參選桃園市長，為桃園選情投下新變數。一般認為，鄭寶清出身綠營，倘若登記參選，對民進黨桃園市長選情無異雪上加霜，讓國民黨桃園市長參選人張善政選情更加樂觀。由於登記截止尚未結束，鄭寶清是否會勸退，以及是否可能與民眾黨合作，仍是兩大變數。尤其鄭白合流，選情朝台北模式發展，未必對國民黨是利多。

營養午餐成本漲 藍委籲加速推專法、滾動檢討補助款

中小學明日開學，國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，物價一直上漲，營養午餐經營成本愈來愈高，黨團主張加速推動「學校午餐法」...

藍中評委籲國民黨別反共 聲稱台灣人戰爭只能去跳海

國民黨上午舉行第21屆中央評議委員會議，中評委林松竹表示，美國不反共，所以國民黨和各政黨也不能反共，更稱「中國大陸如果沒...

美職大都會台灣日 蔡英文、彭政閔同框現身

一年一度的美職紐約大都會「台灣日」，今年邀請中信兄弟靈魂人物彭政閔擔任開球嘉賓。今天賽前球場播放蔡英文總統錄影致詞，蔡總...

李貴敏：要數位發展部管好資安 緣木求魚

數位發展部掛牌，預算編列高達211億元，員額600人。國民黨立委李貴敏指出，想用一個數位知識與能量遠低於民間的政府公部門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。