李貴敏：要數位發展部管好資安 緣木求魚

數位發展部掛牌，預算編列高達211億元，員額600人。國民黨立委李貴敏指出，想用一個數位知識與能量遠低於民間的政府公部門管好資安及數位問題，根本是緣木求魚，也難怪民間質疑所謂數位轉型或數位產業優化不過是空頭支票，跳票機率比兌現高的多。

李貴敏指出，數位部稱高達5成採約聘僱，讓人匪夷所思。不論從1450或其他綠營側翼或網軍，或是各部會大筆大筆編列的大內外宣費用，都看得到政府網軍豢養的軌跡。再加上聘用人員過多，資格又模糊不清，也不限學經歷，更不用考試。

李貴敏批評，先不說「文官體制」破壞殆盡，也根本違反憲法規定的平等權與第18條規定，人民應有的「應考試服公職之權」。況且，這300人的進用的審核標準如何、誰決定、會不會有濫用私人的問題？誰給了數位部這麼大的權力？這些人的薪資都是公務預算，都是人民血汗錢，何以不循公開競爭管道？

李貴敏說，美國FBI 、CIA等國外專業人才的進用，不也都通過特定流程考核、訓練等，以確保其符合資格後才予進用？網路時代，資安與情資自然重要。尤其兩岸IT及資安的發展與前景，雖然民間人才濟濟，但絕不可能以每月區區4萬多元就能招攬來。外界難免合理懷疑，用這300個人根本不可能是做資安，最有可能是在做網軍。

李貴敏表示，何況，資安涉及數據、程式等等都智慧財產權。就算真的找到有經驗的資安人員，可是這些人員可以把過去的KNOW-HOW拿出來用嗎？數位發展部有權合法使用嗎？如果不行的話，是打算從零開始嗎？

李貴敏說，台灣的資安必須加速落實，但落實的方式自然是透過真正的專家和取得必要技術的使用權。數位部約聘者是否具備上述專業及權利？如果沒有，是用來洗百姓的腦嗎？

李貴敏表示，姑且不論民間企業的數位轉型早在進行中，也跑在政府前頭，也沒有任何一項產業創新是靠政府引導培育成功，數位時代的問題，根本不是設一個部會就可以解決；更別提每一個部會都會有數位的問題。

李貴敏說，凡此種種，他們早在審議法條時就已提出，也質疑數位部與科技部創設宗旨相當雷同，硬要疊床架屋設置數發部，還以此為由編列200多億元的預算，還打算破壞文官體制進用300名約聘人員？行政院長蘇貞昌及數位發展部長唐鳳拜託至少說清楚、講明白。