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【重磅快評】數位大臣唐鳳可以先做急切的氣候變遷威脅

聯合報／ 主筆室
數位發展部日前揭牌，數位發展部部長唐鳳表示數位發展部任務是強化全民的數位「韌性」，任務之一是，面對氣候變遷威脅時，要確保具韌性的數位服務。記者葉信菉／攝影
數位發展部日前揭牌，數位發展部部長唐鳳表示數位發展部任務是強化全民的數位「韌性」，任務之一是，面對氣候變遷威脅時，要確保具韌性的數位服務。記者葉信菉／攝影

八月已到尾聲，前面生成的十個颱風都與台灣保持絕大的安全距離；第十一號颱風「軒嵐諾」可能侵台？或至少靠近掠過？截至目前，各種預報路徑似乎都在和台灣玩遊戲，搖擺蛇行，看來今年將創下最晚還沒有颱風敲門紀錄。明年會更糟嗎？

另方面，九月三日基隆、汐止夜間將減壓供水，水情自綠轉黃；經濟部的新聞稿指「受全球氣候變遷影響，可能發生極端水文事件」。讓國人不解的是，剛掛牌成立的數位發展部，任務是強化全民的數位「韌性」，任務之一是，面對氣候變遷威脅時，要確保具韌性的數位服務；數發部長唐鳳講得簡明扼要，但細節怎麼執行？卻未見表述。不客氣的說，今年加劇的氣候變遷已達史上新高，相對疫情、網路攻擊，恐應列為優先要項。

蔡政府面對今年酷熱、無雨的極端氣候變遷應對實在毫無頭緒；基隆、新北、汐止的水情緊張絕不是突然，水源貢寮堰幾近斷流，新山水庫雖是微型水庫，見底也不會是一兩天，但管供水的單位始終「水情安全」掛嘴上，直到水龍頭滴不出水，才慌忙的調水、借水，只希望把眼前麻煩應付過去。

更大的問題是政府水資源運用明顯偏重工業，這樣的判斷、選擇沒什麼一定對錯，但前提是必須要仔細計算；認定北台灣工業南移桃竹，是可調撥水源給桃竹使用，但涉及水資源大挪移、大調整，絕不是紙上畫畫、政策宣示就可以辦到的，配合的工程都需要時間施工。

例如，大台北地區主要吃翡翠水，如今要挪出水庫水，以北勢溪、新店溪等河川水為主力，把南勢溪水源調到石門水庫，不是不可以，但要仔細計算；原來石門水庫供水區改以大漢溪等水源瓜代，石門水往南調也可以，但要確認這樣的選擇可行；如今北台灣苦旱，這套北水南調顯然說服力不夠。

其實，中研院許晃雄院士主持的氣候變遷大數據分析，透過國家高速電腦運算已執行十多年，運算成果非常豐富，對未來的氣候變遷有一定掌握，早聞名國際，甚至聯合國IPCC報告也參酌。其實，我們數發部可以就近再整合，發揮台灣的研究實力。

石門水庫 氣候變遷 颱風

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