批台南殺警案只究責事務官 江啟臣：政務官安然無恙

台南殺警案震驚全國。國民黨立委江啟臣今天表示，蔡政府只有檢討事務官，政務官依舊安然無恙，身兼總統與黨主席的蔡英文，除了第一時間表達歉意、在中常會上說要檢討改進，但接著就又去拚選舉，無怪乎有國人痛批「今日公祭、明日忘記」。

江啟臣批評，執政者心心念念的只有政權維繫，因此面對政策失當、承諾跳票，政務官也不必自行請辭下台，負起政治責任，爭功諉過，遇事卸責，只要罪推下屬，好官我自為之，上樑不正下樑歪，讓民主政治下的政治責任淪為空談。

江啟臣指出，2019年的鐵路殺警案，蔡總統說要檢討第一線人員裝備，說要錢給錢、要人給人，結果說好的電擊槍呢？要員警大膽用槍，但警械使用條例修正草案通過了嗎？民進黨完全執政後，要通過法案有任何困難嗎？

他質疑，監察院2年前就示警外役監脫逃問題，這些身為警政、矯正主管機關首長的內政部長、法務部長沒有責任嗎？難道在蔡英文以及民進黨的心目中，基層員警的生命與安全，遠不如陳水扁的貪污洗白來的重要？

江啟臣說，過去的蔡主席在指責馬政府八八風災時說過：「對於領導、指揮系統失靈，沒有做出清楚、正面的檢討與回應，希望馬總統採取立即性行動，改正過去一個禮拜中的錯誤。」甚至說「對於事務官層面的究責，我們可以接受等救災到一定程度再來處理。」但今天看到蔡政府只對事務官究責，行政院長甚至還為法務部長、內政部長辯護，身為領導、監督指揮的政務官只有官官相護、行瀣一氣，政治風骨、政治責任豈止輕飄飄，根本蕩然無存。

江啟臣說，過去民進黨如何要求執政者負起政治責任，過去台中市夜店發生大火，陳其邁要求胡志強市長下台，高雄市城中城大火，身為市長的陳其邁呢？過去國民黨開放美牛，民進黨說是政府決策反覆、治國無能，要總統道歉、官員下台，執政後開放萊豬呢？

江啟臣說，接連的全國大停電、造成民生和產業經濟重大損失，經濟部長呢？面對新冠肺炎爆發，從3+11破口，疫苗、快篩採購黑箱和延誤，光是今年就已讓近9000名國人死亡，結果指揮官從沒道歉，而辭職竟是為了去選舉。民進黨的政治責任標準，在野執政不一樣，讓民主基石的責任政治不斷向下沈淪。

江啟臣表示，蔡總統一再強調誠信是政治人物最基本的條件，過去在野說要反萊豬、護藻礁，執政後毀諾失信，甚至還沒收公投，在野高喊言論自由、執政後不斷管制言論，參選人涉及抄襲、沒有道歉甚至還要求全黨挺一人，民進黨的誠信標準和國人的認知不一樣？現在能告訴執政者什麼叫做誠信，讓執政者負起政治責任的，只有你我的選票了！