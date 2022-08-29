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全代會遭黨代表嗆 朱立倫：這才是我們國民黨的民主

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫上午出席國民黨中評會。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫上午出席國民黨中評會。記者劉宛琳／攝影

國民黨昨天舉行第21屆第2次全國黨代表大會，國民黨主席朱立倫上午在中評會時受訪被問到昨天是否營造大團結的氣氛？朱表示，昨天最重要的中心任務就是團結勝選，而全代會一定會有很多黨代表來表達不同的意見，「這才是我們國民黨的黨內民主」，這是一個最基本的態度。

對於昨天黨代表徐正文表達意見時，與其他黨代表發生衝突，甚至還有一些黨代表對黨主席、黨內制度有意見。朱立倫表示，有關於黨內選制，並不是這一次的提案，等下一次全代會的時候再進行討論。

朱立倫說，至於個別黨代表（指徐正文），「如果他的為了個人的權益，在全代會當中引起一些爭議」，自有黨內的制度會處理。媒體追問是否會將徐正文送考紀會？朱說，徐正文好像是屬於黃復興黨部，尊重黃復興的處理。

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