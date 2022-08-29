影／不顧威脅 瓜地馬拉外長步卡羅抵台訪問　

瓜地馬拉外交部長步卡羅今天（29日）清晨搭機來台訪問，期間將晉見總統蔡英文，並與外交部長吳釗燮共同簽署外交人員訓練及交流合作協定。步卡羅於機場發表談話時表示，瓜地馬拉和台灣是共同致力於民主、自由和對主權尊重等價值觀的盟友，此次不顧任何挑戰、威脅仍堅持訪台，就是支持台灣最有力的例子。

瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應台灣政府邀請，8月29日至9月2日率團訪台，訪問團成員搭乘華航CI-7航班抵台，班機於清晨4點19分降落桃園國際機場，外交部常務次長俞大㵢於B9國賓門接機，雙方握手後，步卡羅於機場發表談話，隨後訪問團一行6人接受媒體拍照，再由工作人員引導前往國賓室外完成採檢作業後前往飯店。

步卡羅表示，他很榮幸代表友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），向中華民國（台灣）人民致以最熱烈的問候，此次訪台是一次重要的訪問，目的是繼續加強兩國關係，進一步鞏固幾十年來形成的友誼。因為瓜地馬拉和台灣是共同致力於民主、自由和對主權的尊重等價值觀的盟友。

步卡羅指出，此次訪台並非偶然，因爲這次訪問是瓜地馬拉共和國不顧任何挑戰、威脅繼續支持臺灣的最有力的例子。瓜地馬拉不會放棄對台灣的承諾，他代表瓜地馬拉政府向台灣人民保證雙方關係穩固，不會動搖。過去數年，台灣已經向國際社會證明自己是負責任的一員，「台灣能幫忙，台灣正在幫忙」已傳遍幾個國家，瓜地馬拉正是其中之一。