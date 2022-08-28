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獨／再見裴洛西？立法院組團九月訪美國參眾議院

聯合報／ 記者李承穎程遠述／台北即時報導
美國眾議院議長裴洛西（左起）今年8月3日拜會蔡英文總統。（圖／總統府提供）
美國眾議院議長裴洛西（左起）今年8月3日拜會蔡英文總統。（圖／總統府提供）

美國眾議院議長裴洛西來台，引發台海緊張，國民黨立委、外交委員會召委陳以信發函給台美國會聯誼會成員，預計9月中旬，為期4天拜訪美國國會，熟悉外交事務的人士預估，若再跟裴洛西會面，應也會引發國際關注、甚至再觸動中共敏感神經。

據陳以信發出的公文顯示，行程暫定九月十三日至十六日共四日，地點為美國華府國會山莊聯邦參眾議院，內文並提及當時是美國國會新會期開議，受文者為台美國會聯誼會成員，但據悉立法院長游錫堃不會赴美。

身兼台美聯誼會副會長陳以信證實，這屆立法院台美國會聯誼會二Ｏ二Ｏ年成立，因為疫情等因素，還沒去美國國會參訪，這次雖是本屆成立來第一次去，但僅能稱得上是回歸參訪常態，以往也會去。

陳以信指出，目前大概有約十位跨黨派立委會過去，時間上該周是美國國會開議，所以才能比較廣泛的和美國國會議員交流，不然美國未開議前，可能大家都在選區忙。

至於參訪行程是否見到裴洛西？陳以信僅透露，除國會外，大概還會見美國國務院和國防部的人，不過美國國會議員方是透過我國駐美代表處安排，美國行政部門方是美國在台協會安排，立委們並不會主動要求，所以目前他也不能確定會見到誰。

台美國會聯誼會長、民進黨立委羅致政指出，陳以信有告知他要以聯誼會性質參訪國會，也廣邀跨黨派成員，對於國會外交樂觀其成，只是他因選舉及九月開議後事務繁忙不能參加，但民進黨立委也有人會參加。

針對國民黨副主席才剛訪完大陸，黨內立委發起訪美，羅致政說，這是跨黨派行動，並非國民黨單獨政黨發起，「且去美國總比去大陸好！」

民眾黨團幹事長張其祿則指出，因九月將開議，事務繁忙，不會派員出席。

蔡英文總統今年8月3日在總統府與裴洛西一行會面。（美聯社）
蔡英文總統今年8月3日在總統府與裴洛西一行會面。（美聯社）

美國在台協會 陳以信 聯誼

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