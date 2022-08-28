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從南衝到北 蘇偉碩王文心夫婦捍衛言論列車前進總統府

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
反萊劑醫師蘇偉碩的妻子王文心投入高雄市議員選戰，兩人最近發起反中介法行動，要捍衛言論自由。圖／王文心團隊提供
反萊劑醫師蘇偉碩的妻子王文心投入高雄市議員選戰，兩人最近發起反中介法行動，要捍衛言論自由。圖／王文心團隊提供

無黨籍高雄市議員參選人王文心發起的捍衛言論自由列車，一連5天行腳從南台灣潮州火車站一路北上，沿途經過各縣市火車站便演講反對「數位中介服務法」，獲得不少共鳴。

今天下午3時許，王文心一行人抵達總統府前，由警方安排在白色恐怖受難者紀念碑廣場集會，前來助陣的成員包含參選高雄市議員的顏坤泉、李柏融，投入台中市議員選戰的楊文元、參與桃園市中壢區市議員的毛嘉慶都到場聲援。

護藻礁公投領銜人潘忠政也以個人身分到場表達反對限制言論自由的不當立法，孫文學校校長張亞中表示，執政者愈心虛愈要限制言論自由，藉此壓制反對聲音。

國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」引發民眾與業者全面反彈聲浪，蔡英文總統日前以黨主席身分在民進黨中常會上重申，言論自由是憲法賦予人民的權利，捍衛言論自由，就是民進黨堅定不移的立場。針對數位中介服務法的修法，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通，凝聚共識。

發起行動的王文心說，蔡英文總統宣示暫緩只是緩兵之計，加強溝通可能是以政府強大的宣傳能量輾壓民意，接下來必須有一波又一波的民間行動，否則年底選後，執政黨不再需要顧慮選票，法案一但送進立法院，屆時上街反對就來不及了。

反萊劑醫師蘇偉碩的妻子王文心投入高雄市議員選戰，兩人最近發起反中介法行動，要捍衛言論自由。圖／王文心團隊提供
反萊劑醫師蘇偉碩的妻子王文心投入高雄市議員選戰，兩人最近發起反中介法行動，要捍衛言論自由。圖／王文心團隊提供

2022大選 高雄市選舉 蔡英文 數位中介服務法

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