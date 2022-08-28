國民黨全代會中央委員當面嗆朱立倫 「開會都是點頭迎合」

國民黨今在桃園舉行全國代表大會，會間砲聲隆隆，數名黨代表及中央委員輪番發言批評黨中央，在中常委改選制及中全會會議召開上未能回應基層聲音。黨代表陳政峯嗆聲「捧主席屁股就能當中常委」，獲得全場掌聲。黨代表徐正文更在發言台上與現場人員發生衝突，眼鏡一度被打掉。

國民黨黨代表不滿原因，來自之前國民黨中常會通過要改中常委選舉制度，要把29位選任的中常委，名額降至25席，且其中10席由黨主席直接指定，而總計25個名額中，擔任民意代表者要過半。

陳政峯發言時表示，中常委制度若改，由黨主席指定的中常委席次會超過三成「國民黨不是帝制，是民主政黨」，全世界沒有民主國家的民意代表，是高比例由主席指定。

陳政峯說，民進黨再傲慢，也不敢把立法院113名立委的名額改為三成不分區，但國民黨竟想把中常委的「主席指定名額」提高到超過三成，那以後只要「捧主席屁股就好了，我就是中常委了嘛」

據國民黨規定，該中常會改制提案須在全代會通過才生效，雖今黨中央在全代會上數度強調，並沒有中常委改制提案，但在場黨代表楊本安、李賢德及中央委員王榮貴等人接力發言質疑，最後徐正文要求要臨時動議讓全場黨代表表決，有半數以上黨代表起立支持。

不過徐正文後來不願離開發言台，在場大聲喝斥，遭現場人員制止，雙方爆發肢體衝突，眼鏡一度被打掉。據了解，徐因不滿提案要求黨中央讓他「報准」參選台北市大安、文山議員，結果該案被保留，交由中央委員會研處。

另也有黨代表及中央委員不滿中央委員全體會議上次例會沒開，要求增加會議次數又未獲黨中央正面回應，中央委員張馨尹更當面嗆黨主席朱立倫，若不處理提案「國民黨也不需要我們這些委員」，反正開會「都是來郊遊、點頭迎合」，揚言若之後不處理，以後也不當中央委員。

對此國民黨文傳會副主委林家興表示，據了解是黨代表之間有意見不合的狀況，因此在現場爭執，我們希望黨內同志有意見都可以平和溝通、化解分歧，共同為年底選戰團結努力，爭取勝選。