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帛琉副總統訪團成員染疫 總統府：明天蔡總統接見暫緩

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

我國友邦帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）訪問團昨天抵達台灣，不過今天部分團員PCR檢驗結果呈現陽性，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統與副總統賴清德原定於明天上午接見訪團之行程，也將暫緩。

張惇涵今天傍晚表示，今天因有部分團員PCR檢驗結果呈現陽性，外交部依照防疫計畫與中央疫情指揮中心規定，暫緩全團團員在台期間相關活動。因此蔡總統與賴清德原定於明天上午接見訪團之行程，也將暫緩。若後續有確切之接見時間及形式，總統府將適時對外說明。

張惇涵並表示，總統府已請外交部依照指揮中心指引，給予訪團妥善照顧，也祝福訪團成員早日康復。

總統府發言人 張惇涵 外交部

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