台中「雙翁」恐脫黨選市議員 民進黨主委：登記就開除

九合一大選將於明天起至9月2日開始登記。民進黨桃園市資深黨員鄭寶清將退黨登記參選市長，而台中也恐面臨2為黨員退黨，登記參選市議員；前市議員翁美春將參選第4選區(豐原后里)、第11選區(東、南)則有曾任市政顧問的翁俊楠，雙雙登記參選意願堅定；民進黨台中市黨部主委李天生強調，一登記就開除黨籍。

曾任台中市議員的翁美春，於此屆參選失利，今年捲土重來，怎料卻於黨內初選惜敗同黨新秀廖芝晏，無緣獲得黨提名；翁美春表示，將於9月2日前往登記，正式參選，也不希望為難黨部，於是已於8月脫黨，不怪民進黨，是民調出問題，會持續爭取民眾支持，服務地方。

欲參選第11選區(東、南)市議員的翁俊楠，過去曾於前市長林佳龍時期，擔任市政顧問，2次投入地方里長選舉，卻皆以失敗收場，2018年欲參選東南區市議員，卻於黨內初選排名第4，未獲提名。

「為民服務不分黨籍」，翁俊楠強調，參與市議員選舉，選人不選黨的時代已經來臨，會努力爭取選民支持，將於8月30日登記參選，若遭黨部開除黨籍，願意面對。