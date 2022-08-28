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台中「雙翁」恐脫黨選市議員 民進黨主委：登記就開除

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
前台中市議員翁美春今年於民進黨內初選失利，表明將脫黨參與年底市議員選戰，爭取地方民眾支持。圖／翻攝自翁美春臉書
前台中市議員翁美春今年於民進黨內初選失利，表明將脫黨參與年底市議員選戰，爭取地方民眾支持。圖／翻攝自翁美春臉書

九合一大選將於明天起至9月2日開始登記。民進黨桃園市資深黨員鄭寶清將退黨登記參選市長，而台中也恐面臨2為黨員退黨，登記參選市議員；前市議員翁美春將參選第4選區(豐原后里)、第11選區(東、南)則有曾任市政顧問的翁俊楠，雙雙登記參選意願堅定；民進黨台中市黨部主委李天生強調，一登記就開除黨籍。

曾任台中市議員的翁美春，於此屆參選失利，今年捲土重來，怎料卻於黨內初選惜敗同黨新秀廖芝晏，無緣獲得黨提名；翁美春表示，將於9月2日前往登記，正式參選，也不希望為難黨部，於是已於8月脫黨，不怪民進黨，是民調出問題，會持續爭取民眾支持，服務地方。

欲參選第11選區(東、南)市議員的翁俊楠，過去曾於前市長林佳龍時期，擔任市政顧問，2次投入地方里長選舉，卻皆以失敗收場，2018年欲參選東南區市議員，卻於黨內初選排名第4，未獲提名。

「為民服務不分黨籍」，翁俊楠強調，參與市議員選舉，選人不選黨的時代已經來臨，會努力爭取選民支持，將於8月30日登記參選，若遭黨部開除黨籍，願意面對。

台中市黨部主委李天生提到，若2人堅決參選，基於黨部立場，將均「開除」黨籍；針對翁美春已退黨一事，李天生說明，雖翁美春已退黨，但依黨章規定，明年仍可再次申請入黨，若翁美春真登記參選，將會由黨內執行委員們開會討論，「開除」翁美春黨籍，5年內皆不得再入黨。

曾擔任市政顧問的翁俊楠，將參選台中市第11選區市議員，對於恐遭開除民進黨籍，翁俊楠表示「為民服務不分黨籍」，願意面對。記者劉柏均／攝影
曾擔任市政顧問的翁俊楠，將參選台中市第11選區市議員，對於恐遭開除民進黨籍，翁俊楠表示「為民服務不分黨籍」，願意面對。記者劉柏均／攝影

2022大選 台中市選舉 民進黨

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