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宋楚瑜未出席黃珊珊記者會 柯文哲：王牌不必一次用盡

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場，一旁是領取1號號碼牌的柯粉陳小姐。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場，一旁是領取1號號碼牌的柯粉陳小姐。記者林巧璉／攝影

台北市前副市長黃珊珊今開記者會宣布以無黨籍身分參選台北市長，台北市長柯文哲率市府團隊出席力挺，外傳親民黨主席宋楚瑜未出席是因為不滿柯文哲。柯文哲表示，「真相是打仗，不必一次就出盡王牌。」

柯文哲今下午至高雄大遠百參加自己的新書「柯P管理學」高雄場簽書會，被問及是否考慮請黃珊珊加入民眾黨，柯文哲說，這件事情半年前就討論過，他認為黃珊珊還有親民黨的黨籍，與宋楚瑜關係也很好，不必要讓人為難，就以無黨籍參選就好。

被問及有沒有要給高雄市長陳其邁一些建言，柯說，「只要做到尊重專業，政治不要太凌駕專業，這八年的市長生涯體認到台灣公務員都有一定水準。只要不要政黨利益超過國家利益，不要短期利益超過長期利益 ，不要少數人利益犧牲多數人利益，一些基本政治原則把持住，執政其實都有一定水準！但最難的就是堅持。

今天下午柯文哲和陳其邁都在大遠百出席活動，只是柯文哲在17樓參加簽書會，陳其邁則在一樓廣場出席鹹酥雞嘉年華，記者問柯文哲會不會去吃鹹酥雞，跟陳其邁聊聊。柯說，兩人本來就認識，以前在台大醫院兩人也曾碰面，這不是什麼問題，但因為事前沒有安排，自己後續也還有行程。民眾黨高雄黨部則回應，時間上兩人應該無法碰面，但柯文哲離開前會跟鹹酥雞業者致意。

民眾黨在高雄未推出高雄市長人選，上周柯文哲與國民黨高雄市長參選人柯志恩又在夜市「巧遇」，外界關注藍白合進展。柯文哲今重申，「我們沒有說藍白合，但民眾黨基本上是滿開放的，這問題沒有特定立場。」

柯文哲在簽書會說，這本新書談的是自己的人生哲學怎麼影響台北市政府的運作，造就這8年的行政風格。「書裡談的是我的人生哲學，這不一定是最好的，但也希望大家想想自己的人生哲學是什麼。」

台北市長柯文哲新書「柯P管理學」簽書會高雄場在大遠百誠品書店舉行，不少粉絲提早購書領取簽書號碼牌。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲新書「柯P管理學」簽書會高雄場在大遠百誠品書店舉行，不少粉絲提早購書領取簽書號碼牌。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場。記者林巧璉／攝影
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2022大選 台北市長 柯文哲 黃珊珊 宋楚瑜

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