朱立倫全代會講話 定調親美、友日、和陸

「國民黨要透過『親美、友日、和陸』的路線，維持兩岸和平，帶領民眾過好日子！」國民黨主席朱立倫28日在全代會發表談話指出，國民黨要堅持正藍路線，同時吸引更多中間、年輕選民支持國民黨，並提出務實的「親美、友日、和陸」路線，捍衛民主自由，同時讓兩岸和平、遠離戰爭，讓民眾安心過好日子。但師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，在美中競爭下，朱立倫的論述顯得毫無意義。

朱立倫強調，「護台灣、保民主、拚未來」的主張是放在中央黨部牆上，大家都看得到國民黨的決心，他特地引用蔣經國總統名言「今天不做，明天就會後悔。」指出，國民黨透過同舟計畫找回7萬名黨員，還有擴大年輕人參選加權至100%，恢復中山獎學金，都是為了要讓國民黨重返執政，與世界連結。

親美友日也要和陸

「大家都很清楚，美國是全世界民主自由的領導者！」朱立倫說，在黨員的共同努力下，國民黨再度返回美國，恢復駐美代表處，親美本來就是國民黨的立場；另外，從歷史上來看，友日也是國民黨的既定政策。朱立倫最後重申，在這兩個基礎上還要「和陸」，不與中國發生衝突，並持續保持通話。

他坦言，副主席夏立言訪中雖然受到很多批評，但這是必要、正確的行為，兩岸經貿交流頻繁，中國對台灣進行制裁，影響最深的就是台灣的中小企業與農漁民，更何況兩岸若嚴重對立、拉高戰爭風險的話，「無人能夠逃過」，即使被民進黨抹黑、抹紅，還是要當面向中國表達對軍演的不滿與憂慮。

中道、理性、務實

朱立倫表示，如今疫情與政治讓兩岸交流下降，陸生還有台商、台胞的權利都被民進黨政府忽略，只有國民黨在乎他們的權益，並能化解ECFA中止的危機，這都在在顯示國民黨是「愛台灣、親美、友日與和陸」的政黨，希望藉由這些理念，在年底選戰爭取更多年輕與中間選民的認同。

朱立倫望向站在他身後的各縣市22位縣市長候選人說，其中有14位現任的縣市長已經用政績證明自己「為人民拚好日子」的能力，年底選戰還要支持其他8位挑戰的候選人，讓各界看到國民黨候選人「中道、理性、務實」的路線，尤其是10位女性的參選人，都能帶領民眾「過更好的日子」。

無法親美又和陸

針對朱立倫親美、友日、和陸政策，台師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，朱立倫的論述還是跟過去馬英九總統時期國民黨的論述差不多，但如今國際局勢已經變遷，不像馬總統當時還能進行「活路外交」，美中如今即使並非全面對立，也處於「強力競爭」的互動關係，「台灣已經沒有可以躲閃的空間了！」他坦言，朱立倫卻還是維持過去的舊論述，顯得很不合時宜。

曲兆祥說，朱立倫要「親美、友日」，但與台灣類似處境的日本已經一面倒向美國，民進黨蔡政府也是，怎麼可能一邊「親美、友日」又要「和陸」？他也指出，朱立倫在全代會的講話也沒有說要怎麼才能做到「親美、友日、和陸」，純粹就是演講口號罷了，可行性非常非常的低。

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