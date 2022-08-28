朱立倫和陸論述 張亞中提6大質疑

「兩岸關係好，對美、日的關係才能在平等與健康的基礎上發展！」針對國民黨主席朱立倫28日在全代會上拋出「親美、友日、和陸」的主張，前台大政治系教授張亞中受訪時指出，朱立倫訪美時曾說「反共」，現在又要說「和陸」，讓外界覺得矛盾。他認為，兩岸關係是台灣對外關係基礎，對陸不好，對美日也很難好。

面對國民黨主席朱立倫先前訪美，發表親美談話和「九二共識沒有共識」等言論，前立法院長王金平曾對外表示，國民黨很早以來就定調為「親美、友日、和中」，這也是我們面對國家目前處境的該有做為。如今，朱立倫在全代會再次拋出「親美、友日、和陸」的論述，引發外界議論。

朱的論述前後矛盾

對此，張亞中受訪時指出，首先要釐清朱立倫在美國訪問時一度宣示「親美反共不親中」、「九二共識是沒有共識的共識」的政策，此次黨代表大會又主張「親美、友日、和陸」。朱主席需要再解釋「反共不親中」與「和陸」二者有無衝突？不認同有「九二共識」又如何「和中」？哪個才是朱主席或國民黨的真正主張？

二、要認識對外關係的原則性：對外關係首重追求「平等」與「和平」。對美，張亞中認為，「親」不是一個好的定義詞，而是應該要堅持平等相待。另一方面，對中國大陸要在「平等」的基礎上追求「和平」。

避免落入美中對抗

三、有關「親美」部分，張亞中提醒說，目前美中對抗，台灣如何避免陷入中美對抗陷阱，是朝野應思考的課題。台灣不能捲入美中對抗、不做美國棋子、不讓美國予取予求，是對美平等關係的基礎，而非簡單「親美」一語帶過。

四、張亞中質疑，與美、日、陸關係何者應為重？「親、友、和」的用法顯示對「美、日、陸」關係由深至淺程度的的不同。但是兩岸關係其實才是重中之重，也是台灣對外關係的基礎。兩岸關係好，對美、日關係才能在平等與健康的基礎上發展。否則兩岸關係對抗，台灣只會被美國當抗中的工具。

應結束敵對狀態

五、「和中」的「和」不應只是「和緩」而應是「和平」。馬英九時期的「和中」，只停留在兩岸外交休兵、軍事克制的「和緩」，兩岸之間只有民間交流，但是政治敵對關係仍存在。目前的中國國民黨應致力於應結束兩岸敵對狀態，才能為兩岸創造和平。

六、張亞中最後也說，以創造兩岸和平為內涵的「和中」論述，需要有完整大論述與開啟政治對話的勇氣，而非建立在一些自相矛盾的論點，或無實質內容的口頭政治語言之上。

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