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被問民眾黨是否支持廢死 柯文哲：台灣85%民意支持死刑

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場。記者林巧璉／攝影

近日台南殺警案，造成廢死議題再度引發熱議，柯文哲說，在台灣支持死刑民意高達85%，很少有公共議題支持度如此高，歐盟相當支持廢死，這給外交部很大的壓力，「但每個國家文化不同，民眾黨沒有特別意見，民意支持度很明顯偏向一邊。」

國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，廢死猶如民進黨第三章神主牌，今媒體聯訪記者問柯文哲如何看此說法，柯說，民進黨有這樣說嗎？應該讓民進黨自己來說，不應該由其他黨去說。

柯文哲今未對廢死議題表態，他僅說，從2000年前劉邦進關中就約法三章，殺人者死，傷人及盜抵罪。這是很傳統文化，要改不容易，台灣歷次民意調查，支持死刑還是85%，台灣任何公共議題，從沒有一項支持度這麼高的。

柯說，他知道歐盟國家的確很堅持廢死，這部分也給台灣外交部很大壓力，但每個國家有每個國家文化，這件事情民眾黨沒有特別意見，但他認為，民意支持度還是很明顯偏一邊。

柯志恩點名高雄市長陳其邁應表態是否挺廢死，陳其邁今受訪時回應，台灣是一個法治國家，根據司法有獨立審判機制，希望嚴懲暴徒，還給社會正義。

台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場。記者林巧璉／攝影
台北市長柯文哲今出席新書「柯P管理學」簽書會高雄場。記者林巧璉／攝影

廢死 民眾黨 柯文哲 死刑

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