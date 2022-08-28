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呂秀蓮：兩岸政策出了太大問題 我們何必選邊站

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。記者丘采薇／攝影
前副總統呂秀蓮。記者丘采薇／攝影

前副總統呂秀蓮發起「和平公義社」，今天舉行成立大會，選舉理監事。被問及目前政府兩岸政策出了什麼問題？呂秀蓮說，「出了太大的問題，我們何必要選邊站？」她說，美中爭霸，台灣主政者應該掙脫這個漩渦，而不是被捲進去。

呂秀蓮再次重申，並非因為有台灣問題所以掀起中美對抗，而是因為美國鷹跟中國龍爭霸，把台灣捲進去，主政者應該掙脫這個漩渦，而不是被捲進去，希望執政黨黨員同志應該說真話、反對不公不義，全世界都認為台灣即將面臨戰爭威脅。

呂秀蓮日前到南韓參加國際會議，強調「台灣絕對不做第二個烏克蘭」，她說，這才是大家要關心的，她希望所有候選人承諾，大家一起投資和平，避免戰爭。與其關心選舉，大家都要關心如何避免戰爭。

呂秀蓮 兩岸政策

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