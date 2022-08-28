不滿改制 藍黨代表轟朱：「捧主席屁股就能當中常委」

國民黨今在桃園舉行全代會，針對國民黨中常會通過要改中常委選舉制度，國民黨全國黨代表陳政峯發言時砲轟，中常委制度若改，由黨主席指定的中常委席次會超過三成「國民黨不是帝制，是民主政黨」，不能變成「捧主席屁股就能當中常委」。陳政峯講完後，該發言獲全場黨代表掌聲。

據現行「中國國民黨黨章」，全國代表大會選出190位中央委員、以及95位候補委員，任期4年；之後再從中央委員之中選出29人、與符合黨章規定的6名指定人選，共35人為常務委員。

不過之前國民黨中常會通過提案要改制，29位選任的中常委，將把名額降至25席，且其中10席由黨主席直接指定，而總計25個名額中，擔任民意代表者要過半。

據國民黨規定，該提案必須在全代會通過才生效，但今天全代會上，並沒有中常委改制的提案。

陳政峯說，決不能通過此改制，全世界沒有民主國家的民意代表，是高比例由主席指定，民進黨再傲慢，也不敢把立法院113名立委的名額改為三成不分區，但國民黨竟然想把中常委的「主席指定名額」提高到超過三成，那以後只要「捧主席屁股就好了，我就是中常委了嘛」。

陳政峯說，民代占中常委一半以上比例規定也不合理，因為民代常常開會，會造成中常會流會，若要改就要有出席率規範機制。

陳政峯表示，中常會是國民黨根本，所有案子都在中常會通過，不管是主席指定或其他規範，都不應違反民主原則，讓中常會變空殼子。