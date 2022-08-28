蔡英文悼念前立委張慶惠「我多年的戰友」
「台灣人民自救宣言」起草人魏廷朝妻子、前立委張慶惠日前辭世，享壽80歲，蔡英文總統昨天到靈堂致意。蔡總統今天在臉書上指出，「慶惠姐不只是是一位堅毅的台灣女性，也是我多年的戰友。」
蔡總統說，她昨天到張慶惠靈前致意，也為近日飽受不實報導抹黑的民進黨桃園市議員參選人魏筠打氣。「我跟魏筠說，我有看了她的臉書。慶惠姐不只是是一位堅毅的台灣女性，也是我多年的戰友。對於她的離開，我們都很不捨；而更難過的是，慶惠姐的先生，我們的『大魏』魏廷朝，在離開這麼多年後，竟然還被不實訊息的抹黑。」
蔡總統說，58年前，魏廷朝與謝聰敏、彭明敏共同起草「台灣自救運動宣言」，從此三進黑牢，共被關押17餘年。魏廷朝入獄時期，慶惠姐飽受威權政府打壓，承擔苦難，仍獨力將兩位子女扶養長大，並投入黨外民主運動。「終其一生，大魏跟慶惠姐，都為民主努力奮鬥，兩人為了台灣民主，犧牲了自由、青春與家庭，付出了全部的人生。謝謝慶惠姐，雖然妳離開了大家，但捍衛民主自由的使命，我們會一棒一棒傳承下去。」
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