蔡英文悼念前立委張慶惠「我多年的戰友」

「兩岸關係好，對美、日的關係才能在平等與健康的基礎上發展！」針對國民黨主席朱立倫28日在全代會上拋出「親美、友日、和陸」的主張，前台大政治系教授張亞中受訪時指出，朱立倫訪美時曾說「反共」，現在又要說「和陸」，讓外界覺得矛盾。他認為，兩岸關係是台灣對外關係基礎...

2022-08-28 16:05