夏立言說被惡意政治化 蔡其昌：當時中共飛機正騒擾
國民黨副主席夏立言，日前赴大陸展開訪問之旅，引發綠營與部分黨內人士不滿。他返抵國門對此說，本來很單純的訪問之旅，卻被「惡意政治化」。民進黨台中市長參選人蔡其昌上午受訪時說，當他在與對岸高官對談時，對岸的飛機還越過海峽中線，在騒擾我們，事情就是這麼清楚、簡單、明瞭。
蔡其昌是上午在台中市大里區的市場拜票受訪時做以上表示。
他說，對方飛彈在門口演習，不斷的文攻武嚇，對我們的農特產品加以打壓，中國對台灣絕非善意。在此情況下，國民黨挑此時間點去訪問，這是台灣人可以接受的嗎？好好的留在台灣捍衛中華民國、保護台灣「有這麼困難、有這麼不堪嗎、非得選這個時間去嗎？」
他說，國民黨應該好好反省，卻還要說嘴，有沒有想過，當你在與對岸高官對談時，對岸的飛機還越過海峽中線，在騒擾我們，事情就是這麼清楚、簡單、明瞭，這是惡意嗎？國民黨應清楚對社會表達，面對中共的文攻武嚇，他們的立場到底是什麼。
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