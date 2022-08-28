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夏立言訪中遭批 馬英九：民進黨派不出人卻罵國民黨
國民黨副主席夏立言訪問中國，接連和海協會會長張志軍、中國國台辦副主任陳元豐見面，陸委會呼籲在野黨不應落入中共統戰陷阱。前總統馬英九今對此表示，兩岸情勢特別緊張的時候，更是需要去溝通，民進黨政府派不出人，國民黨去了還要罵「這是非常不正確」。
國民黨全代會今在桃園林口體育館舉行，馬英九今天出席時表示，兩岸溝通的責任是民進黨政府 ，民進黨派不出人，國民黨去了還要罵，現在兩岸兵凶戰危，要盡一切努力來避戰。
國民黨前主席、立委江啟臣也力挺夏立言，他表示，和對岸溝通、促進對話交流是政府責任，不該是在野黨責任，夏立言做了吃力不討好的事情，已經盡力也辛苦了，且兩岸和平，要靠兩岸政府為兩岸人民及區域和平安全著想。
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