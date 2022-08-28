後來的他們！十大最被討論的陳明通門生

陳明通的學生中 誰最被討論？

國安局長陳明通曾任台大國發所所長，1995年迄今共指導173位碩博士；此次因為民進黨前桃園市長參選人林智堅「論文門」事件，婉拒新學年繼續兼課「不再應聘」，教學生涯暫告一個段落。

細數陳明通學生們，也在這回林智堅事件中遭到曝光，從縣市首長、立委、市議員、名嘴等等，遍及各行各業，進而引起網路熱議。

民進黨立委邱志偉也是陳明通學生之一的，他表示在台大國發所就讀很扎實，當時規定社會科學要念至少3年才能畢業，2年時間修課，1年時間寫論文。他也進一步指出「陳明通老師教學嚴謹、生動、認真，也不會無故缺課、調課，讓我受益良多。」



台大政治系副教授彭錦鵬同樣也力挺陳明通「陳老師學術基礎沒問題，對學生也非常照顧，是位蠻認真的老師。」對於陳明通選擇不繼續在台大兼課，彭錦鵬則尊重陳明通個人選擇。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看看陳明通曾經指導過的學生們，有哪些是政壇熟面孔？又是誰倍受網友熱議？在台大國發所順利拿到學位「後來的他們」又踏上什麼樣的路？









No.10 民進黨立委沈發惠

立委沈發惠當過四屆新北市議員以及兩屆立委。2012年沈發惠擔任議員期間，以論文《大陸觀光客來台消費行為研究—以北海岸旅遊零售業者及銷售人員觀點為例》獲得台大國發所碩士學位。

沈發惠出道甚早，大學時即投入學運，是野百合決策小組成員之一。2004年首次參選立委就順利當選，不過在2017年爭取連任時卻遇到黨內深綠支持者，點名時任或曾經擔任立委職務的11人，對內批判是為了爭取名聲而衍生出「11寇」。沈發惠也名列其中，最後在黨員投票中失利。睽違12年後，沈發惠原訂要爭取新北第12選區區域立委黨內提名，最後宣布退出。但還是擠進黨內不分區立委第11名，順利當選立委，2020年重回立院殿堂。

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No.9 民進黨立委邱志偉

民進黨立委邱志偉是國立中山大學博士，擁有台大和淡大雙碩士學位，被稱爲「少年博士」。2000年以論文《九０年代後期美日中三角關係之研究》取得台大國發所碩士學位。邱志偉曾任南華大學講師、前立委洪奇昌國會助理以及高雄縣政府官員。

2012年獲得民進黨徵召，首次參選高雄市第二選區立委，就擊敗國民黨的四連霸立委林益世。邱志偉已連任三屆立委。

同樣是陳明通學生，2022年5月立委高嘉瑜確診，她宣稱邱志偉在立法院未戴口罩喝咖啡還說「看起來是他傳染給我的嫌疑最大」，直指邱志偉要負最大的責任。邱志偉則重話反批，高嘉瑜為了自己的聲量「胡說八道」不惜出賣靈魂跟政治道德，是一個「無良、無知的政治工作者」，高嘉瑜事後向邱志偉道歉，直呼「我是開玩笑的」。

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No.8 媒體人康仁俊

康仁俊是資深媒體人，曾任今日新聞網（NOWnews）總編輯、年代電視新聞部專題組組長，他經常在政論節目中評論政治。康仁俊曾在2016年，代表親民黨參加新北市第六選區立委選舉，得票數4,085票落選。在《網路溫度計》政論名嘴近三個月的聲量來看，排名來到61名。

2019年康仁俊以論文《香港居民對香港媒體的信任變遷研究～2001-2016年四波調查的分析》拿到台大國發所碩士學位。

康仁俊曾多次上節目對林智堅論文相關事件進行討論，他抗議外界稱台大國發所是洗學歷的地方。康仁俊也表示自己每堂課都會被點名，就他個人的經驗，台大國發所要上課、寫報告才能畢業。

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No.7 民進黨新北市議員張志豪

新北市議員張志豪政治歷練豐富，退伍後即加入民進黨，在黨內當了10幾年的幕僚，曾任民進黨發言人、總統蔡英文新聞秘書，陪蔡英文征戰過大大小小的選舉。

張志豪2017年以論文《大陸政策與國家利益：李扁馬執政時期的比較（1988-2013）》獲得台大國發所的碩士學位，畢業後張志豪投入2018年新北市議員選舉，第一次參選就成功選上議員。

不過這回要爭取新北第六選區（中和）連任時，張志豪卻遭到點名從「英系」轉入「湧言會」，導致英系不滿，才會在同一選區派出蘇嘉全辦公室主任張嘉玲挑戰。最後初選結果張志豪以32.18％居冠，英系新人張嘉玲20.34％居第三，兩人順利擠進門檻，也讓派系鬥爭在選前暫告一段落。

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No.6 民進黨高雄市議員高閔琳

民進黨高雄市議員高閔琳是至今唯一一位，以研究生身份當選台大學生會長。高閔琳透過申請入學進到台大昆蟲系，也曾表示過憧憬「野百合」的學運風潮，以及勇於批判、自由的校風，決定棄成大選台大，而後進入台大國發所。2011年以論文《社群網站與台灣地方選舉之關係—以2010年高雄市長候選人陳菊Facebook經營個案為例》獲得台大國發所碩士學位。

2014年高閔琳首次參選，就以高雄市第三選區最高票之姿當選議員，連任議員至今。在高雄市前市長韓國瑜任職期間，她以犀利質詢登上新聞，但網路聲量卻不及無黨籍議員黃捷。2022年高雄市民進黨初選民調結果，高閔琳僅以0.01%差距跌出初選名單，成為高雄市菊系唯一落馬議員；高閔琳聞訊不禁落淚，並說：「自己不會後悔拉抬新人，也不會在年底脫黨參選。」

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No.5 民進黨立委郭國文

民進黨立委郭國文2003年擔任全國產業總工會秘書長期間，以論文《民主化時期的國家與工運（1993-2000）》獲得台大國發所碩士學位。

郭國文曾任民進黨台南縣黨部主委，在前縣長蘇煥智延纜下出任縣府行政管理處長，在台南合併升格後，正式踏入政界，當選台南市永康區議員。角逐立委初選失利後，郭國文2016年入閣擔任勞動部政務次長，也因為任內推動一例一休修法爭議，飽受批評；後來力拼台南第二選區立委補選，順利踏進立院。

2022年初郭國文公開呼籲應解禁福島等五縣市食品，引發國民黨團不滿，占領主席台杯葛議事。對此，民進黨團總召柯建銘罕見在院會中為郭國文所造成的議事延宕而鞠躬道歉。



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No.4 屏東縣長潘孟安

屏東縣長潘孟安從政以來戰無不勝，當過車城鄉鄉民代表、屏東縣議員、立委以及連任屏東縣長。2016年擔任縣長期間，以論文《屏東縣不同都市化地區之長期照顧需求與發展研究》拿到台大國發所碩士學位。

潘孟安執政將近8年的時間，一舉改變屏東老窮刻板印象，讓屏東印象不再只有墾丁；並且四度蟬聯五星首長的榮耀，在2022年最新調查施政滿意度、施政分數均全台第1。潘孟安喊出的「我屏東、我驕傲」成為琅琅上口的一句話，更替屏東鄉親找回光榮感。

這回潘孟安即將卸任屏東縣長之際，交棒給立委周春米。而周春米在《選戰溫度計》以48.7%當選率穩居首位。

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No.3 桃園市長鄭文燦

桃園市長鄭文燦2011年以論文《中國基層選舉演變之分析—尋找民主發展的動力》拿到台大國發所碩士學位。鄭文燦曾任野百合學運決策小組召集人、海峽交流基金會副祕書長以及行政院新聞局局長。

1998年鄭文燦首次參加地方議員選舉，就拿下桃園縣最高票；2009年在黨內徵召下挑戰桃園縣長，敗給了時任對手吳志揚；不到六年的時間，桃園合併升格後，鄭文燦與吳志揚再次交戰，選前民調一路大幅領先的吳志揚最終卻以近三萬票之差敗給鄭文燦，阻斷吳志揚連任之路，也讓鄭文燦成六都最年輕市長。

桃園市長鄭文燦今年任期將至，被外界認為是黨內2024年潛在總統候選人。原本新竹市前市長林智堅有望接棒鄭文燦，延續桃園市民進黨版圖。然而因為林智堅深陷論文抄襲風波，鄭文燦多次聲援力挺、蔡英文傾全黨之力救援也無力回天，民進黨最終在選前將桃園市長參選人換成立委鄭運鵬。

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No.2 民進黨立委高嘉瑜

立委高嘉瑜北一女、台大法律系畢業，2007年以論文《台灣的憲政改造與兩岸關係—以2005年第七次修憲為例》拿到台大國發所碩士學位。她的民代生涯開始於2005年，才24歲就順利成為國民大會代表，也是有史以來最年輕的國大代表。

2010年至2020年，她連續當選為台北市第二選區議員，2020年代表民進黨角逐區域委員，現任立委李彥秀爭取連任，雙方都擁有高知名度，也被媒體封為「雙姝之戰」，最終高嘉瑜狂掃12.5萬多票成為北市最高票立委；踏入政壇以來，高嘉瑜在網路聲量不小，以《網路溫度計》立法委員口碑聲量排行，近三個月聲量排名第三，僅次蔣萬安，鄭運鵬兩位六都市長參選人。

2022年高嘉瑜針對林智堅論文門事件蔡英文下達全體黨公職，支持林智堅捍衛自己的清白進行評論。高嘉瑜語帶不滿說：「我們要怎麼支持林智堅捍衛清白？連林智堅自己都沒辦法捍衛自己的清白！」高嘉瑜並提出北北基桃竹選情可能會「一屍五命」，結果許多網友不滿要高嘉瑜滾出民進黨，臉書也因此被灌爆。

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No.1 新竹市前市長林智堅

新竹市前市長林智堅大學畢業後，擔任立委柯建銘的助理長達9年，接著競選新竹市議員，在第一選區以第二高票當選；2018年民進黨到了8月才底定，派出年僅39歲的林智堅參選新竹市長，更推出「胖卡車」宣傳造勢，至今依舊是年輕世代參選人模仿標竿。林智堅最後也以1014票之差，斬斷許明財的連任之路，甚至有媒體封此次選舉為「十大不可思議」之一。

林智堅透過施政，改變新竹也順利讓自己連任，並數度拿下五星市長的封號；新竹市的改變市民有感，也在國民黨確定派出張善政後，林智堅以桃竹共同生活圈，加上「桃園女婿」征戰桃園市長。

然而2022年在林智堅參選桃園市長期間，他的碩士論文被指控抄襲，台大、中華大學調查後，決議撤銷林智堅的碩士學位。但就在台大論文遭到撤銷後，又有媒體人進一步爆料，林智堅的論文是透過時任助理楊玲宜代筆，楊玲宜則表示「編造子虛烏有的故事，恕我無法奉陪！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年8月23日至2022年8月24日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳明通論文指導學生』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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