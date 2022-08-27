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民進黨：國民黨訪陸無視台灣民眾心聲 予以最嚴厲譴責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨副主席夏立言（中）一行人本月初訪陸，今天下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言（中）一行人本月初訪陸，今天下午從廈門搭機返台。記者季相儒／攝影

國民黨副主席夏立言今天結束訪陸行程返台。民進黨發言人黃彩玲今天表示，國民黨一路自欺欺人，無視中共當局對台的不理性施壓與軍事演習，卻還與之唱和，直到回到台灣，夏立言的談話還是避重就輕、搞錯重點，在這個錯誤時機訪中，無視台灣民眾心聲，向國際社會釋放錯誤訊息，必須予以最嚴厲譴責。

黃彩玲指出，國民黨說有替台灣民眾表達不滿軍演，可是卻只敢跟具民間身分的張志軍說，完全不敢跟代表官方的國台辦副主任陳元豐表達，難道不是虛應故事，有個交待而已？

黃彩玲說，國民黨跟夏立言說捍衛中華民國，可是當國台辦說要對台灣民眾行使領事保護措施，混淆中華民國主權時，怎麼沒看到國民黨在抗議？更不用說這次國民黨行程中遮遮掩掩、一騙再騙，只為見中共高官，配合其統戰還被新一波宣布的軍演洗臉？

黃彩玲表示，從7月海峽論壇，夏立言就和中共全國政協主席汪洋唱和，重新確認馬習會只有「一個中國」、沒有「一中各表」的九二共識；到夏立言啟程赴中，國台辦發表「台灣問題及新時代中國統一事業白皮書」；再到國民黨大陸事務部主任林祖嘉出席視訊研討會，以「堅持九二共識、反台獨」唱和國台辦主任劉結一的「祖國完全統一」；再到這幾天夏立言跟張志軍、陳元豐的會面。這些事項都顯示出，國共其實一路串謀，就是要共同呼應習近平統一台灣的主張，出賣台灣人民的利益。

黃彩玲表示，國民黨做為台灣最大的反對黨，應該要把台灣民眾的安全放在最優先的地位，目前世界公認破壞台海和平穩定現狀的元兇就在對岸，國民黨不思要求中共當局立即停止對台各種施壓，還對國台辦宣稱對台軍演是「正當、正義之舉」照單全收，自我矮化，莫此為甚，不配得到台灣民眾的支持。

民進黨表示，國民黨訪陸無視台灣民眾心聲，予以最嚴厲譴責。本報系資料照
民進黨表示，國民黨訪陸無視台灣民眾心聲，予以最嚴厲譴責。本報系資料照

國民黨 夏立言 國台辦

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