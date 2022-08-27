影／帛琉副總統席嫵杜今晚抵台 期間將晉見蔡英文總統

帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應我國政府邀請，訪問團一行人於今日晚間抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。

席嫵杜一行搭乘華航CI-27班機於晚間8時28分抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢在桃機國賓門接機，席嫵杜下機後與外交部次長俞大㵢握手致意後，隨即發表談話，談話結束後一行人搭車離去。

外交部指出，這是席嫵杜上任以來首次訪問台灣，期間將晉見蔡英文總統、會晤賴清德副總統，雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。席嫵杜也預計會見外交部長吳釗燮，並接受款宴。

外交部表示，我國與帛琉從1999年起建交23年，邦誼友好，兩國在農漁業、基礎建設、教育文化、資通訊、潔淨能源、海巡及公衛醫療等領域互動密切。

由於席嫵杜兼任司法部長，掌管司法、安全及防災等議題，此次來台也將拜會法務部、海洋委員會海巡署、國家科學及技術委員會、國家災害防救中心及中央災害應變中心，瞭解我國在災害管理上的經驗，展現台帛在對抗氣候變遷互爲重要夥伴關係。 帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（前排左二）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢（前排右二）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影 帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影 帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影 帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（前排左三）一行搭乘華航CI-27班機達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢（前排左四）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影 帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢在桃機國賓門接機，席嫵杜（右二）下機後與外交部次長俞大㵢握手致意。記者季相儒／攝影 帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影

【中央社台北27日電】

帛琉副總統兼司法部長席嫵杜今天晚間率團抵台，展開至8月31日為期5天訪問。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文誠摯歡迎席嫵杜伉儷一行，蔡總統與副總統賴清德8月29日上午，將在總統府內接見訪團。

張惇涵指出，此行為席嫵杜（J. Uduch SengebauSenior）繼2014年以參議員身分訪台後，時隔8年，首度以副總統身分來訪，雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。

張惇涵表示，台帛建交23年以來，在基礎建設、農漁業技術、醫療衛生等領域廣泛合作，近年更在司法、海巡、災防等3項重大領域深化協力；帛琉並長期在國際場域，為台灣的國際參與大力發聲，充分展現兩國邦誼緊密友好。

張惇涵說，台帛同為海洋國家，期盼透過席嫵杜率團來訪，持續增進兩國在教育文化、資通訊、災害防救、司法及公衛醫療等領域的合作，共同增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更加穩固，並共同為區域及全球和平穩定，貢獻來自海洋民主的力量。