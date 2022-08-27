快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／帛琉副總統席嫵杜今晚抵台 期間將晉見蔡英文總統

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，外交部次長俞大㵢（前排右一）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，外交部次長俞大㵢（前排右一）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影

帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應我國政府邀請，訪問團一行人於今日晚間抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。

席嫵杜一行搭乘華航CI-27班機於晚間8時28分抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢在桃機國賓門接機，席嫵杜下機後與外交部次長俞大㵢握手致意後，隨即發表談話，談話結束後一行人搭車離去。

外交部指出，這是席嫵杜上任以來首次訪問台灣，期間將晉見蔡英文總統、會晤賴清德副總統，雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。席嫵杜也預計會見外交部長吳釗燮，並接受款宴。

外交部表示，我國與帛琉從1999年起建交23年，邦誼友好，兩國在農漁業、基礎建設、教育文化、資通訊、潔淨能源、海巡及公衛醫療等領域互動密切。

由於席嫵杜兼任司法部長，掌管司法、安全及防災等議題，此次來台也將拜會法務部、海洋委員會海巡署、國家科學及技術委員會、國家災害防救中心及中央災害應變中心，瞭解我國在災害管理上的經驗，展現台帛在對抗氣候變遷互爲重要夥伴關係。

帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（前排左二）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢（前排右二）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（前排左二）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢（前排右二）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（中）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（前排左三）一行搭乘華航CI-27班機達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢（前排左四）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（前排左三）一行搭乘華航CI-27班機達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢（前排左四）在桃機國賓門接機。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢在桃機國賓門接機，席嫵杜（右二）下機後與外交部次長俞大㵢握手致意。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）一行搭乘華航CI-27班機抵達桃園機場，飛機降落後滑行至B9停機位，外交部次長俞大㵢在桃機國賓門接機，席嫵杜（右二）下機後與外交部次長俞大㵢握手致意。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影
帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應我國政府邀請，訪問團一行抵達台灣桃園機場，此次訪台行程至31日，此行也是席嫵杜上任以來首次訪問台灣。記者季相儒／攝影

【中央社台北27日電】

帛琉副總統兼司法部長席嫵杜今天晚間率團抵台，展開至8月31日為期5天訪問。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文誠摯歡迎席嫵杜伉儷一行，蔡總統與副總統賴清德8月29日上午，將在總統府內接見訪團。

張惇涵指出，此行為席嫵杜（J. Uduch SengebauSenior）繼2014年以參議員身分訪台後，時隔8年，首度以副總統身分來訪，雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。

張惇涵表示，台帛建交23年以來，在基礎建設、農漁業技術、醫療衛生等領域廣泛合作，近年更在司法、海巡、災防等3項重大領域深化協力；帛琉並長期在國際場域，為台灣的國際參與大力發聲，充分展現兩國邦誼緊密友好。

張惇涵說，台帛同為海洋國家，期盼透過席嫵杜率團來訪，持續增進兩國在教育文化、資通訊、災害防救、司法及公衛醫療等領域的合作，共同增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更加穩固，並共同為區域及全球和平穩定，貢獻來自海洋民主的力量。

桃園機場 外交部 司法 帛琉

延伸閱讀

鄭運鵬楊梅後援會蔡英文站台 喊「挺鄭運鵬就是肯定鄭文燦」

帛琉副總統抵台訪問 將見蔡英文總統

蔡英文出席總統府音樂會 致詞談台灣關關難過關關過

今晚「重大宣布」對尬蔡英文？鄭寶清這樣說

相關新聞

呂秀蓮：兩岸政策出了太大問題 我們何必選邊站

前副總統呂秀蓮發起「和平公義社」，今天舉行成立大會，選舉理監事。被問及目前政府兩岸政策出了什麼問題？呂秀蓮說，「出了太大...

花1.5億開發App救國五塞車 卻用不到兩年 交通部：錯在推動過早

為救國五塞車，交通部耗費1.5億預算開發「UMAJI」遊買集App，只有2萬3000人下載。兩年前立委高虹安揭露此事，當時交通部長林佳龍答詢承諾，改版後會達到10萬人次下載，但隔天App悄悄下架，前後僅使用1年7個月，至今未再上架，國五塞車依舊；監察院調查結果出爐，交通部承認錯在推動過早，已對執行計畫同仁口頭警告。高虹安對此非常不滿，她說，太扯了。

朱立倫和陸論述 張亞中提6大質疑

「兩岸關係好，對美、日的關係才能在平等與健康的基礎上發展！」針對國民黨主席朱立倫28日在全代會上拋出「親美、友日、和陸」的主張，前台大政治系教授張亞中受訪時指出，朱立倫訪美時曾說「反共」，現在又要說「和陸」，讓外界覺得矛盾。他認為，兩岸關係是台灣對外關係基礎...

朱立倫全代會講話 定調親美、友日、和陸

國民黨要透過『親美、友日、和陸』的路線，維持兩岸和平，帶領民眾過好日子！」國民黨主席朱立倫28日在全代會發表談話指出，國民黨要堅持正藍路線，同時吸引更多中間、年輕選民支持國民黨，並提出務實的「親美、友日、和陸」路線，捍衛民主自由，同時讓兩岸和平、遠離戰爭，讓民眾安心過好日子...

被問民眾黨是否支持廢死 柯文哲：台灣85%民意支持死刑

近日台南殺警案，造成廢死議題再度引發熱議，柯文哲說，在台灣支持死刑民意高達85%，很少有公共議題支持度如此高，歐盟相當支...

不滿改制 藍黨代表轟朱：「捧主席屁股就能當中常委」

國民黨今在桃園舉行全代會，針對國民黨中常會通過要改中常委選舉制度，國民黨全國黨代表陳政峯發言時砲轟，中常委制度若改，由黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。