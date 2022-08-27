帛琉副總統抵台訪問 將見蔡英文總統

帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）應我國政府邀請來台，稍早抵達桃園機場。外交部表示，這是席嫵杜上任以來首次訪問台灣，訪問從27日持續至31日，期間席嫵杜將會見蔡英文總統等人，雙方將就兩國合作及共同關切議題交換意見。

外交部指出，我國與帛琉從1999年起建交23年，邦誼友好，兩國在農漁業、基礎建設、教育文化、資通訊、潔淨能源、海巡及公衛醫療等領域互動密切。

由於席嫵杜兼任司法部長，掌管司法、安全及防災等議題，此次來台也將拜會法務部、海洋委員會海巡署、國家科學及技術委員會、國家災害防救中心及中央災害應變中心，瞭解我國在災害管理上的經驗，展現台帛在對抗氣候變遷互爲重要夥伴關係。